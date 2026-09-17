Beşiktaş Marsilya hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk maçında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı İstanbul'da ağırlayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın yayın bilgilerini, maç saatini, Beşiktaş'ın muhtemel kadrosunu ve Dusan Vlahovic ile Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağını araştırıyor. Peki, Beşiktaş Marsilya hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte, Beşiktaş Marsilya maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler...

Beşiktaş Marsilya hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir sorusu gündemin merkezinde. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde uzun bir eleme maratonunun ardından lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Siyah-beyazlıların rakibi, Fransa futbolunun köklü ekiplerinden Olimpik Marsilya olacak. İşte, Beşiktaş Marsilya maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler ve şifresiz canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ MARSİLYA HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşması Beşiktaş Marsilya maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi televizyon ekranından takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 üzerinden izleyebilecek. Maçın ayrıca Tabii ve TRT Radyo 1 üzerinden de yayınlanacağı belirtildi.

Beşiktaş Marsilya hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Maç kadrosu muhtemel ilk 11ler

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş Marsilya maçı bu akşam (17 Eylül Perşembe) saat 22.00'de başlayacak.

Beşiktaş Marsilya hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Maç kadrosu muhtemel ilk 11ler

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Vlahovic

Marsilya: De Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emerson, Abdelj, Abdelli, Höjbjerg,Gomes, Paixao, Harit, Gouiri

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ