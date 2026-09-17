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İsmail Namık Gedik’in naaşı Adnan Menderes Anıt Mezarı’na nakledilecek

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilişlerinin 65’inci yıl dönümünde düzenlenen anma programında önemli bir karar açıkladı. Çiftçi, 27 Mayıs döneminin İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik’in naaşının, Adnan Menderes Anıt Mezarı’nın bulunduğu alana nakledilerek defnedileceğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin mesajlar verdiği anma programında, İsmail Namık Gedik için alınan yeni kararı kamuoyuyla paylaştı. Çiftçi, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alındığını belirterek Gedik’in naaşının Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın bulunduğu anıt mezar alanına taşınacağını söyledi.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilişlerinin 65’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Çiftçi, dönemin İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik’i de andı.

Çiftçi, Menderes ve beraberindeki isimlerin “milletin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olma iradesinin temsilcileri” olduğunu ifade ederek 27 Mayıs 1960 darbesi ve Yassıada yargılamalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

İsmail Namık Gedik’in naaşı Adnan Menderes Anıt Mezarı’na nakledilecek
Başlık Resmiİsmail Namık Gedik’in naaşı Adnan Menderes Anıt Mezarı’na nakledilecek

NAMIK GEDİK’İN NAAŞI ANIT MEZAR ALANINA TAŞINACAK

Konuşmasının sonunda yeni kararı açıklayan Çiftçi, İsmail Namık Gedik’in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı’nın bulunduğu alana nakledileceğini söyledi.

Çiftçi, “Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik’in naaşının, Adnan Menderes Anıt Mezarı’nın bulunduğu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır” ifadelerini kullandı. Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alındığını belirten Çiftçi, Erdoğan’a teşekkür etti.

İsmail Namık Gedik’in naaşı Adnan Menderes Anıt Mezarı’na nakledilecek
Başlık Resmiİsmail Namık Gedik’in naaşı Adnan Menderes Anıt Mezarı’na nakledilecek

GEDİK’İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çiftçi, 27 Mayıs darbesinin ilk günlerinde hayatını kaybeden Gedik’in ölümünün o dönemde intihar olarak açıklandığını hatırlattı ancak bu anlatıyı kabul etmediklerini söyledi.

Gedik’in ölüm koşullarına ilişkin değerlendirmesini anma konuşmasında dile getiren Çiftçi, onu 27 Mayıs sürecinin mağdurlarından biri olarak andı.

“ASIL HESAPLAŞMA MİLLETİN İRADESİYLEYDİ”

Yassıada yargılamalarına da değinen Çiftçi, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın 16 Eylül 1961’de, Adnan Menderes’in ise 17 Eylül 1961’de idam edildiğini hatırlattı.

Çiftçi, “Darağacına gönderilen üç devlet adamıydı. Fakat aslında asıl hesaplaşma milletin iradesiyleydi” dedi.

“BU MİLLETİN HAFIZASINI İDAM EDEMEZSİNİZ”

Çiftçi, Menderes, Zorlu, Polatkan ve Gedik’in toplumdaki karşılığının yıllar içinde kaybolmadığını söyleyerek, “Bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi darağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Necip Fazıl Kısakürek’in Adnan Menderes için kaleme aldığı “Zeybeğim” şiirinden de dizeler okuyan Çiftçi, Menderes’in siyasi mirasının sonraki dönemlerde de etkisini sürdürdüğünü söyledi.

ERBAKAN, ÖZAL VE ERDOĞAN’A ATIF YAPTI

Türkiye’nin yakın siyasi tarihini “milletin kendi iradesine sahip çıkma mücadelesi” olarak değerlendiren Çiftçi; 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz süreçlerine değindi.

Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atıfta bulunan Çiftçi, bu isimleri milli irade mücadelesinin devamı olarak nitelendirdi.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın itibarları 1990’da TBMM tarafından çıkarılan yasayla iade edilmiş, naaşları 17 Eylül 1990’da İmralı’dan İstanbul’daki Anıt Mezar’a nakledilmişti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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