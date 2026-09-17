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Ekonomi

Konut satışları açıklandı! Ağustos'ta en fazla Ruslar Türkiye'den ev aldı

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Konut satışları açıklandı! Ağustos'ta en fazla Ruslar Türkiye'den ev aldı
Başlık ResmiKonut satışları açıklandı! Ağustosta en fazla Ruslar Türkiyeden ev aldı

Ağustos ayının konut ve iş yeri satış istatistikleri açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ülke genelinde satılan konut sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 127 bin 410 oldu. En fazla konut satışı ise 343 konut ile Ruslara yapıldı. İş yeri satışlarında ise Türkiye'de satılan iş yeri sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 15 bin 937 olarak aktarıldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde ağustosta satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalışla 127 bin 410 olarak hesaplandı. İş yerinde ise Türkiye genelinde, ağustos ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 15 bin 937 olarak hesaplandı.

Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 azalarak 44 bin 378'e geriledi. İkinci el konut sayısı aynı dönemde yüzde 19,4 azalışla 83 bin 32 oldu.

Böylece, geçen ay satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 14,7 düşüşle 127 bin 410 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,8, ikinci el olanların payı yüzde 65,2 oldu.

Konut satışları açıklandı! Ağustosta en fazla Ruslar Türkiyeden ev aldı
Başlık ResmiKonut satışları açıklandı! Ağustosta en fazla Ruslar Türkiyeden ev aldı

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 22 bin 131 olarak hesaplandı.

Diğer konut satışları ise ağustosta yıllık bazda yüzde 18,3 azalışla 105 bin 279 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,4, diğer satışların payı yüzde 82,6 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, ağustos 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,5, ikinci el konut satışları yüzde 19,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 3,5, ikinci el konut satışları yüzde 0,7 arttı.

YABANCILARA 1938 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 1938 oldu. Ağustosta, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Geçen ay uyruklarına göre en fazla konut satışı 343 ile Rusya, 147 ile Ukrayna, 140 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

Konut satışları açıklandı! Ağustosta en fazla Ruslar Türkiyeden ev aldı
Başlık ResmiKonut satışları açıklandı! Ağustosta en fazla Ruslar Türkiyeden ev aldı

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk el konut satış sayısı yüzde 1,4 azalarak 308 bin 394 oldu. İkinci el konut satış sayısı aynı dönemde yüzde 9,2 azalışla 642 bin 135'e geriledi. Böylece söz konusu dönemde satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalışla 950 bin 529 olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışı, ocak-ağustos döneminde yüzde 27,6 artarak 188 bin 813'e çıktı. Bu yılın 8 aylık döneminde diğer konut satışları, yüzde 12,7 azalışla 761 bin 716'ya geriledi.

Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 13 bin 141 oldu.

Konut satışları açıklandı! Ağustosta en fazla Ruslar Türkiyeden ev aldı
Başlık ResmiKonut satışları açıklandı! Ağustosta en fazla Ruslar Türkiyeden ev aldı

İŞ YERİ SATIŞLARI

Türkiye genelinde ağustos ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 15 bin 937 olarak hesaplandı.

Buna göre, Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 5 bin 172, ikinci el iş yeri satışı sayısı da yıllık bazda yüzde 11,1 azalarak 10 bin 765 oldu.

Böylece geçen ay satılan toplam iş yeri sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 6,4 düşüşle 15 bin 937 olarak hesaplandı.

Ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 67,6 artarak 652 olurken diğer iş yeri satışları yüzde 8,1 azalışla 15 bin 285 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 5 gerilerken, ikinci el iş yeri satışları aynı kaldı.

Konut satışları açıklandı! Ağustosta en fazla Ruslar Türkiyeden ev aldı
Başlık ResmiKonut satışları açıklandı! Ağustosta en fazla Ruslar Türkiyeden ev aldı

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde ilk el iş yeri satış sayısı, yıllık bazda yüzde 2,8 artarak 34 bin 843, ikinci el iş yeri satışları da yüzde 8,3 azalarak 83 bin 355 oldu.

Böylece yılın 8 ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalışla 118 bin 198 olarak hesaplandı.

Ocak-ağustos döneminde ipotekli iş yeri satışı yüzde 65,5 artışla 5 bin 352'ye çıktı. Aynı dönemde diğer iş yeri satışları ise yüzde 7,2 düşüşle 112 bin 846'ya geriledi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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