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Boğazından çıktı hem de canlı! 2 hafta ağrı çekti, kan tükürdü, korkunç gerçeği hastanede öğrendi

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Çorum’da şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme şikayetleriyle hastaneye başvuran vatandaşın boğazından canlı sülük çıkarıldı. Operasyonla sağlığına kavuşan hastanın köy çeşmesinden su içtiği, 2 hafta boyunca şikayetlerinin geçmemesinin ardından hastaneye geldiği öğrenildi.

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Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen bir operasyon hem korkuttu hem de duyanı şaşırttı. Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, bir hasta şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle acil servise başvurdu.

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SES TELLERİNE YAPIŞMIŞ

Hastaya yapılan testlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Testlerin ardından yapılan muayenede ise hastanın ses tellerinin arka kısmında alt yutağın arka duvarına yapışmış vaziyette canlı bir sülük tespit edildi.

Boğazından çıktı hem de canlı! 2 hafta ağrı çekti, kan tükürdü, korkunç gerçeği hastanede öğrendi
Başlık ResmiBoğazından çıktı hem de canlı! 2 hafta ağrı çekti, kan tükürdü, korkunç gerçeği hastanede öğrendi

BOĞAZINDAKİ CANLI SÜLÜK ÇIKARILDI

Hasta, sülüğün soluk borusuna kaçması ve ciddi kanama riski nedeniyle genel anesteziyle ameliyata alındı. Uzman doktor Ömer Gönen tarafından yapılan operasyonla, hastanın boğazındaki canlı sülük çıkarıldı.

Boğazından çıktı hem de canlı! 2 hafta ağrı çekti, kan tükürdü, korkunç gerçeği hastanede öğrendi
Başlık ResmiBoğazından çıktı hem de canlı! 2 hafta ağrı çekti, kan tükürdü, korkunç gerçeği hastanede öğrendi

1 GÜN SONRA TABURCU OLDU

Kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri operasyon sonrasında sona eren hasta, operasyondan bir gün sonra taburcu edildi.

Boğazından çıktı hem de canlı! 2 hafta ağrı çekti, kan tükürdü, korkunç gerçeği hastanede öğrendi
Başlık ResmiBoğazından çıktı hem de canlı! 2 hafta ağrı çekti, kan tükürdü, korkunç gerçeği hastanede öğrendi

KÖY ÇEŞMESİNDEN SU İÇMİŞ

Hastanın 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiği, son 2 haftadır giderek artan yutkunma güçlüğü ve şiddetli solunum sıkıntısı sonrasında hastaneye başvurduğu öğrenildi.

BAŞHEKİMDEN UYARI

Öte yandan Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazide kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Çorum
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