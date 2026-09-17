Türkiye’de ağustos ayında 608 bin 888 adet otomobilin devri gerçekleşti. İkinci el araç satışına da işaret eden bu rakam, 2026’nın en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti. Bu arada Ocak-ağustos döneminde sıfır otomobil satışlarında %14’e yaklaşan daralma, ikinci el otomobil pazarında %3,5 ile daha sınırlı kaldı. Vatandaşın fiyat ve seçenek avantajı sebebiyle ‘ikinci el’ piyasaya yöneldiği ifade ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla %20,1 azaldı ve 171 bin 887 adet oldu. Kaydı silinenler dikkate alındığında trafikteki toplam taşıt sayısı geçen ay 165 bin 582 adet artış gösterdi. Son durumda toplam araç sayısı ise 34 milyon 912 bin adede yaklaştı. Trafiğe kayıtlı taşıtların %51,7'sini “otomobil” oluşturdu.

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DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Bu arada TÜİK verileri, geçen ay toplam 917 bin 143 taşıtın devrinin yapıldığını da gösterdi. Bu araçların yüzde 66,4'ü “otomobil” olarak kayıtlara geçti. “Devri yapılan araç” verileri aynı zamanda ikinci el piyasa hakkında da önemli ipuçları veriyor. Buna göre ağustos ayında ikinci el otomobil satışları 608 bin 888 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, temmuzda 588 bin 504 adet olarak kayıtlara geçen ikinci el pazarda %3,46’lık aylık büyümeye işaret etti.

Ağustosta ‘ikinci el’ rekoru! Aylık satışlar 600 bin adedi aştı

3 AYDA 600 BİN BARAJI

Bu arada ağustosta ikinci el pazardaki satışlar, aynı zamanda 2026’nın “en yüksek aylık satış” seviyesine de ulaştı. Bu yıl eylüle kadar olan süreçte üç ayda 600 bin barajı aşıldı. İkinci el satışlar nisanda 605 bin 480 adet ve haziranda da 608 bin 484 adedi bulmuştu.

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YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ

Bu arada Ocak-Ağustos 2026 döneminde ikinci elde toplam satışlar 4 milyon 650 bin 502 adet odu. 2025’in aynı döneminde bu rakam 4 milyon 817 bin 459 adet seviyesindeydi. Böylece yıllık bazda satışlarda %3,47 gerileme dikkat çekti.

Ağustosta ‘ikinci el’ rekoru! Aylık satışlar 600 bin adedi aştı

SIFIR KM’DE DAHA SERT DÜŞÜŞ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin verilerine göre ise bu yıl ocak-ağustos döneminde sıfır otomobil satışları %13,78 daraldı ve 564 bin 241 adet olarak gerçekleşti. “Sıfır” pazardaki gerileme “ikinci el”e kıyasla çok daha yüksek seviyede gerçekleşti.

FİYAT VE SEÇENEK AVANTAJI

Sıfır otomobil tarafındaki yüksek fiyatların, ikinci eldeki talebi destekleyen temel unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri “Tüketicinin ikinci el otomobile yönelmesinde başta fiyat ve finansman koşulları olmak üzere birden fazla etken öne çıkıyor. Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek seyretmesi, yeni araç alımının toplam maliyetini artırırken, ikinci el Pazar daha geniş bir bütçe aralığında seçenek sunuyor” değerlendirmesinde buluyor.

YÜKSEK FAİZ FAKTÖRÜ

Ekonomik şartların satın alma gücünü zorladığı dönemlerde de tüketicilerin sıfır araç yerine ikinci el otomobile yönelebildiğini belirten sektör temsilcileri “Yüksek faiz ortamı ve finansmana kısıtlı erişim gibi faktörler, tüketicinin ikinci el araçlarda bütçesine daha uygun araç bulmasını kolaylaştırıyor” şeklinde konuşuyor.