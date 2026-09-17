Adana’da emekli uzman çavuş dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve oğlunu vurup intihar etti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde emekli uzman çavuş Enis Demir, boşandığı eşi Kezban Kabukçu ve 13 yaşındaki oğlu Y.E. Demir'i silahla vurduktan sonra intihar etti. Enis Demir ve Kezban Kabukçu hayatını kaybederken, Y.E. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kan donduran olay Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana geldi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan Kezban Kabukçu (52) ve emekli uzman çavuş Enis Demir (49) çifti 1.5 ay önce boşandı. Kezban Kabukçu, eşinden boşandıktan sonra Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan kız kardeşi N.K.’nin yanına ziyarete geldi.

Akşam saatlerinde Enis Demir, eski baldızının evine gelerek eşiyle barışmak istediğini belirtti. Ancak bu sırada çift arasında tartışma çıktı ve Enis Demir yanındaki beylik tabancasıyla önce eşi Kezban’ı ardından oğlu 13 yaşındaki Y.E. Demir’i vurdu. Daha sonra Enis Demir aynı silahla intihar etti.

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ÇİFT ÖLDÜ, OĞULLARI AĞIR YARALI

Kezban Kabukçu’nun kız kardeşi N.K. ve silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kezban Kabukçu ve Enis Demir’in hayatını kaybettiğini belirlerken, karnı ve kolundan yaralanan Y.E. ise Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Enis Demir ve Kezban Kabukçu’nun cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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