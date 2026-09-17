Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Adana’da emekli uzman çavuş dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve oğlunu vurup intihar etti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Adana’da emekli uzman çavuş dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve oğlunu vurup intihar etti
Başlık ResmiAdana’da emekli uzman çavuş dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve oğlunu vurup intihar etti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde emekli uzman çavuş Enis Demir, boşandığı eşi Kezban Kabukçu ve 13 yaşındaki oğlu Y.E. Demir'i silahla vurduktan sonra intihar etti. Enis Demir ve Kezban Kabukçu hayatını kaybederken, Y.E. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kan donduran olay Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana geldi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan Kezban Kabukçu (52) ve emekli uzman çavuş Enis Demir (49) çifti 1.5 ay önce boşandı. Kezban Kabukçu, eşinden boşandıktan sonra Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan kız kardeşi N.K.’nin yanına ziyarete geldi.

Akşam saatlerinde Enis Demir, eski baldızının evine gelerek eşiyle barışmak istediğini belirtti. Ancak bu sırada çift arasında tartışma çıktı ve Enis Demir yanındaki beylik tabancasıyla önce eşi Kezban’ı ardından oğlu 13 yaşındaki Y.E. Demir’i vurdu. Daha sonra Enis Demir aynı silahla intihar etti.

Adana’da emekli uzman çavuş dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve oğlunu vurup intihar etti
Başlık ResmiAdana’da emekli uzman çavuş dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve oğlunu vurup intihar etti

ÇİFT ÖLDÜ, OĞULLARI AĞIR YARALI

Kezban Kabukçu’nun kız kardeşi N.K. ve silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kezban Kabukçu ve Enis Demir’in hayatını kaybettiğini belirlerken, karnı ve kolundan yaralanan Y.E. ise Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Enis Demir ve Kezban Kabukçu’nun cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
Bütün dengeler bir anda değişiyor
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor!
İKİ YÜZLÜ KANARYA
İKİ YÜZLÜ KANARYA
Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ DEHŞETİ
EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ DEHŞETİ
Boşandığı eşini ve oğlunu vurup intihar etti
AVRUPA LİGİ'NDE HEDEFİ GÖSTERDİ
AVRUPA LİGİ'NDE HEDEFİ GÖSTERDİ
Italiano, Marsilya'yı gözüne kestirdi
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
Milyonları etkileyen tezgâh deşifre oldu
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
Okul temizliği için üç formül masada
DIŞ DESTEKLER KONTROL EDİLMELİ!
DIŞ DESTEKLER KONTROL EDİLMELİ!
LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
Trump: Faizi hemen düşürün
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi!
ARACI SAYISI DÜŞECEK
ARACI SAYISI DÜŞECEK
Hal Yasası’nın yeni dönemde çıkarılması bekleniyor
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
En çok satan telefon serisi belli oldu
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Üç yıl sonra ilk gerçekleşti
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
Dışişleri: Mekke'nin hedef alınmasını kınıyoruz
"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"
Fed faiz artırdı, Başkan Warsh konuştu
"PISA'DA OKULLARI BİZ SEÇTİK"
OECD direktörü gazetemize açıkladı!
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
Bağışıyla Sheeran ve Kraft'a meydan okudu!
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
Pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Torreira'nın beklediği haber geldi! 26 kişilik listede yer aldı
Torreira'nın beklediği haber geldi! 26 kişilik listede yer aldı
Kaydet
Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yanan araç kullanılamaz hale geldi
Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yanan araç kullanılamaz hale geldi
Kaydet
İstanbul'da feci kaza! 2'si ağır 9 kişi yaralandı
İstanbul'da feci kaza! 2'si ağır 9 kişi yaralandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.