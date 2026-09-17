Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

İstanbul'da feci kaza! 2'si ağır 9 kişi yaralandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İstanbul'da feci kaza! 2'si ağır 9 kişi yaralandı
Başlık Resmiİstanbulda feci kaza! 2si ağır 9 kişi yaralandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sahil yolunda iki otomobil çarpıştı. Meydana gelene kaza sonucunda 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde iki otomobil çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan otomobillerden biri orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İstanbulda feci kaza! 2si ağır 9 kişi yaralandı
Başlık Resmiİstanbulda feci kaza! 2si ağır 9 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki otomobilin içerisinde sıkışan 9 kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen kazazedelerin 2 yakını da sıkışanları çıkarmak isterken otomobillerin parçalanmış camları nedeniyle hafif yaralandı.

İstanbulda feci kaza! 2si ağır 9 kişi yaralandı
Başlık Resmiİstanbulda feci kaza! 2si ağır 9 kişi yaralandı

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 9 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan bulvar, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
Bütün dengeler bir anda değişiyor
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor!
İKİ YÜZLÜ KANARYA
İKİ YÜZLÜ KANARYA
Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
Milyonları etkileyen tezgâh deşifre oldu
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi!
ANNE VE BABA TUTUKLANDI
ANNE VE BABA TUTUKLANDI
Türkiye kayıp Büşra'nın akıbetini merak ediyor!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
Okul temizliği için üç formül masada
DIŞ DESTEKLER KONTROL EDİLMELİ!
DIŞ DESTEKLER KONTROL EDİLMELİ!
LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
Trump: Faizi hemen düşürün
ARACI SAYISI DÜŞECEK
ARACI SAYISI DÜŞECEK
Hal Yasası’nın yeni dönemde çıkarılması bekleniyor
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
En çok satan telefon serisi belli oldu
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Üç yıl sonra ilk gerçekleşti
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
Dışişleri: Mekke'nin hedef alınmasını kınıyoruz
"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"
Fed faiz artırdı, Başkan Warsh konuştu
"PISA'DA OKULLARI BİZ SEÇTİK"
OECD direktörü gazetemize açıkladı!
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
Bağışıyla Sheeran ve Kraft'a meydan okudu!
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
Pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
FED KARARINA DAYANAMADI!
FED KARARINA DAYANAMADI!
Altında ibre tersine döndü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye kayıp Büşra'nın akıbetini merak ediyor! Anne ve babası tutuklandı
Türkiye kayıp Büşra'nın akıbetini merak ediyor! Anne ve babası tutuklandı
Kaydet
Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor! Ailenin korunmasına karşılar
Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor!
Kaydet
Aileyi hedef alan derneklere yapılan dış destekler kontrol edilmeli! LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor
LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.