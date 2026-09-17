İstanbul'da feci kaza! 2'si ağır 9 kişi yaralandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sahil yolunda iki otomobil çarpıştı. Meydana gelene kaza sonucunda 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde iki otomobil çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan otomobillerden biri orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İstanbulda feci kaza! 2si ağır 9 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki otomobilin içerisinde sıkışan 9 kişi ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen kazazedelerin 2 yakını da sıkışanları çıkarmak isterken otomobillerin parçalanmış camları nedeniyle hafif yaralandı.

İstanbulda feci kaza! 2si ağır 9 kişi yaralandı

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 9 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan bulvar, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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