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Spor

Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi! "Önce çık, bunun hesabını ver"

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Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi!
Başlık ResmiAziz Yıldırımdan ünlü yorumcuya yaylım ateşi! Önce çık, bunun hesabını ver

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, spor yorumcusu Emre Bol'un kızı Yaz Yıldırım ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Kızımı o kirli tartışmalarına alet etme" dedi.

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Spor yorumcusu Emre Bol, katıldığı bir programda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım ile ilgili konuştu. Yaz Yıldırım'ın Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile sık sık telefonda görüştüğünü söyleyen Bol, Yaz Yıldırım'ın takımın durumuyla yakından ilgilendiğini belirterek, "Kim oynuyor, oynamıyor" şeklinde sorular sorduğunu ifade etti.

Bol'un bu sözlerinin ardından Aziz Yıldırım'dan tepki geldi. Yıldırım, kızı ile Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin telefonda görüşmesinin doğal olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yıldırım, kızının futbolcuları "abi olarak gördüğünü" ve ailecek görüştüklerini söyledi. Yıldırım, bu görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima yapılmasını eleştirdi.

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Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"Görüyorum ki kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış.

Emre Bol, bugün YouTube kanalında kızımın futbolcularımız Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile telefonda görüştüğünü söylemişsin. Evet, görüşür. Bir çocuğun, abi olarak gördüğü, ailecek görüştüğü insanlarla konuşmasında ne var? Ne ima etmeye çalışıyorsun?

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik direktörü İsmail Kartal'dır. Takımı da kadroyu da o yönetir. Kızımın futbolcularla yaptığı görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima oluşturmaya çalışman terbiyesizliktir.

Şimdi ben sana soruyorum:

3 Temmuz kumpası sırasında FETÖ'cü savcıların ortaya attığı iddiaları televizyonlarda anlatıyor, 'Emenike'nin para sayma görüntüleri var' diyordun. Ne oldu o görüntülere? Yıllardır bunun cevabını vermedin. Önce çık, bunun hesabını ver.

Ben buradayım. Söyleyecek sözün, yapacak eleştirin, saldıracak bir şeyin varsa bana saldır. Ama kızımı o kirli tartışmalarına alet etme."

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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