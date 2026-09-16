Ticaret Bakanlığı'nın ürün güvenliği denetimlerinde, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta mevzuata aykırı unsurlar tespit edildi. Üründe limitin üzerinde kimyasal madde ve nikel salınımı belirlenirken, anahtarlık için piyasadan toplatma kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kaplan, incelemelerde söz konusu üründe boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edildiğini açıkladı.

Bu peluş anahtarlığa dikkat! Hem kimyasal hem boğulma riski çıktı

SINIRLARIN ÜZERİNDE KİMYASAL MADDE

Yapılan incelemelerde üründe mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu belirlendi. Ayrıca nikel salınımının da izin verilen limitin üzerinde olduğu tespit edildi.

Ürünün TS EN 71-1 standardına göre yapılan çekme testinde ise etiket piminin koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturduğu ortaya çıktı.

ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI

Tespitlerin ardından söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulandı.

Kaplan, paylaşımında çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

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