Fransa'da restoranlar bir bir kapanıyor! Her gün 25 işletme kepenk indiriyor

Fransa'da artan maliyetler ve enerji fiyatları restoran sektörünü zor durumda bıraktı. Yıl başından bu yana 4.900'den fazla restoran işletmesi iflas ederken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı. Sektör temsilcisi Thierry Marx, ülkede her gün 25 restoranın kapandığını söyledi.

Fransa'da artan maliyetler ve enerji fiyatları restoran sektörünü olumsuz etkiledi. Müşterilerin alım gücündeki düşüşle birlikte iflas eden restoran işletmelerinin sayısında da artış görüldü.

Fransız şirketler hakkında veri derleyen Altares'in verilerine göre, yıl başından bu yana ülkede 4.900'den fazla restoran işletmesi iflasını açıkladı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı.

Yaz aylarında ülkede rekor seviyelerde seyreden hava sıcaklıkları da restoran işletmelerinin yaşadığı sorunları tersine çeviremedi. Sektör çalışanları, gıda ve et gibi ürünlerin maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle enerji fiyatlarının da arttığını belirtti.

HER GÜN 25 RESTORAN KAPANIYOR

Otelcilik Meslekleri ve Sektörü Birliği Başkanı Thierry Marx, yaptığı açıklamada, "Her gün 25 restoran kapanıyor" dedi. Marx, her gün 20 yeni işletmenin de açıldığını ancak bu restoranların ev yemeği yerine daha çok hazır yemek türüne yöneldiğini ifade etti.

Restoran sektöründe danışmanlık hizmeti veren Food Service Vision firmasının Yönetici Ortağı Florence Berger ise sektördeki değişime dikkat çekerek, "Eskiden, açılan restoranlar, kapananları telafi ediyordu ve işletme sayısında artış yaşanıyordu. Birkaç aydır, bu artık geçerli değil. Bu eşi benzeri görülmemiş bir değişim" değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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