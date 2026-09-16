Aksaray-Konya yolunda kum fırtınası dehşeti! 7 araç çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Aksaray-Konya karayolunda şiddetli kum fırtınası nedeniyle 2'si minibüs 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Aksaray-Konya karayolunda şiddetli kum fırtınası nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 2'si minibüs olmak üzere 7 araç karıştı.
15 YARALI VAR
Edinilen ilk bilgilere göre, Konya istikametinde ilerleyen araçlar, bölgede etkili olan şiddetli kum fırtınası nedeniyle kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
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