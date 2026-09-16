Aksaray-Konya yolunda kum fırtınası dehşeti! 7 araç çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Aksaray-Konya karayolunda şiddetli kum fırtınası nedeniyle 2'si minibüs 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Aksaray-Konya karayolunda şiddetli kum fırtınası nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 2'si minibüs olmak üzere 7 araç karıştı.

15 YARALI VAR

Edinilen ilk bilgilere göre, Konya istikametinde ilerleyen araçlar, bölgede etkili olan şiddetli kum fırtınası nedeniyle kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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