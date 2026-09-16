Ertuğrul Doğan'dan derbi cevabı: "Galatasaray yanlış yaptı" dedi, iddialı sözler geldi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 19 Eylül Cumartesi günü iç sahada oynayacakları Galatasaray maçı hakkında iddialı bir açıklamaya imza attı. Doğan, sarı-kırmızılı kulüp ile gerginliğin devam edip etmediğine dair soruyu da cevapladı.

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftası dev bir maça sahne olacak. Fatih Tekke ile yolların ayrılması sonrası Alman teknik direktör Thomas Reis'le anlaşma sağlayan Trabzonspor, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

"TAKIMIMA VE TARAFTARIMA GÜVENİYORUM"

A Spor'da konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Hoca çok istekli geldi, bence şanslı. Bunlar derbi. Böyle bir maça çıkacak. Tribünler tamamen dolu olacak. İlk günde Trabzonspor'da nasıl bir baskı olduğunu, işleyişi yerinde görücek. Galatasaray'ı yeneriz. Takımıma ve taraftarıma güveniyorum" dedi.

Ertuğrul Doğan

"HAKEMİN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

Bordo-mavili kulübün başkanı, "Galatasaray'a karşı galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Hocamızın ilk maçı olacak, hakem henüz açıklanmadı. İnşallah oradaki atmosferi kaldırabilecek bir hakem ataması olur. Sahada çok dikkatli olması gerekiyor. İki tarafının da hakkının yenmeyeceği bir maç olsun. VAR iki taraf için de çalışsın" sözlerini sarf etti.

"TARAFTAR KİME NE SÖYLEYECEĞİNİ BİLİR"

Ertuğrul Doğan, "Benim taraftarım ne yapacağını, nerede duracağını bilir. Kime ne söyleyeciğini bilir. Geçen sene bunu gösterdiler. Biz de tribünde her türlü desteği vereceğiz. İnşallah taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet yaşacağız" ifadelerini kullandı.

Thomas Reis, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tarafından çiçekle karşılandı.

"GALATASARAY BİZE YANLIŞ YAPTI"

"Galatasaray ile gerginlik var mı?" sorusuna ise Trabzonspor Başkanı, "Bize bir yanlış yaptılar, biz de çıkıp söyledik. Onlar da biliyorlar yanlış yaptıklarını. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız, tartışmamız olmaz. Durup dururken biz gidip bir şey yapmıyoruz. Orada bir hata yaptılar. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Galatasaray için söylemiyorum, başka bir kulüp de yaparsa aynı cevabı alır. Dursun Özbek maça gelecek mi bilmiyorum, konuşmadık" cevabını verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası