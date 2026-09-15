ÖZEL│Trabzonspor’un eski yıldızı Onazi, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Fenerbahçe’yi reddettim

Trabzonspor'da 2016-2020 yılları arasında dikkat çeken bir performansa imza atan Nijeryalı ön libero Ogenyi Onazi, kariyeriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Bordo-mavili ekibin yeni sezondaki şampiyonluk şansına değinen 33 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’ın golcüsü vatandaşı Victor Osimhen ile ilgili övgü dolu sözlerde bulundu.

Lazio’dan 2016 yılının yaz transfer döneminde Trabzonspor’a transfer olan Ogenyi Onazi, 3,5 yıl top koşturduğu Karadeniz ekibinde 79 maçta 7 gol ve 4 asist kaydetti. Tecrübeli futbolcu, orta sahadaki güçlü oyunu ve hızıyla taraftarların gönlünde yer edinmeyi başardı. Nijerya Milli Takımı’yla 53 maça çıkan Onazi, ülkesine 1 gollük katkıda bulundu. Son olarak Babrungas takımında forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, kariyerine dair Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

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“FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMIŞTIM”

Türkiye'ye transfer olduğu 2016 yılındaki süreci anlatan Onazi, Süper Lig devleriyle yaşadığı transfer trafiği hakkında, "Başlangıçta Lazio'ya ilk resmi teklifi gönderen kulüp aslında Beşiktaş'tı. Trabzonspor'un transfer sürecini nasıl devraldığını gerçekten bilmiyorum. Ayrıca Trabzonspor ile sorunlar yaşadığım bir dönemde Fenerbahçe'den de teklif almıştım ancak onlara gitmeyeceğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

Ogenyi Onazi

“SÜPER LİG EN İYİLERİNDEN BİRİ”

Türk futbolunun kalitesi ve rekabet düzeyi hakkında konuşan Onazi, "Türkiye Süper Ligi benim için çok özel bir yere sahip. Taraftarların inanılmaz tutkusu, ligin kalitesini yukarılara taşıyor ve dünya futbolundaki büyük oyuncuların buraya gelmesini sağlıyor. Bu durum, ligi dünyanın en iyilerinden biri ve oldukça rekabetçi bir yer haline getiriyor." sözlerini sarf etti.

“SAVAŞMAYAN GELMESİN!”

Trabzonspor taraftarının oluşturduğu baskı ve stadyum atmosferine değinen tecrübeli oyuncu, bordo-mavili formayı giyecek oyunculara bir uyarıda bulundu: Eğer zihinsel olarak güçlü değilseniz ve Trabzonspor forması için sahada savaşmaya hazır değilseniz, Trabzonspor'a gelmeyin.

“KALBİM HÂLÂ TRABZON’DA”

33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor günlerine dair bir pişmanlığı veya içinde ukde kalan bir hayali olup olmadığı sorusuna ise duygusal bir cevap verdi verdi: Şu anki tek dileğim futbol kariyerimi Trabzonspor'da noktalamak. Trabzonspor'daki genç oyunculara futbol bilgimi ve tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek, Trabzonspor'dan ayrılmış olsam da kalbim hâlâ onlarla.

Trabzonspor'da dönemin başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Ogenyi Onazi

“DÜNYA FUTBOLU İÇİN BİR LÜTUF”

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Victor Osimhen hakkında da konuşan Onazi, şöyle devam etti:

Osimhen, hem biz Nijeryalılar hem de dünya futbolu için bir lütuf. Çok yetenekli ve harika bir futbolcu. Kendisi benim yakın arkadaşım; her sezon daha da iyi olması için onunla sürekli konuşur ve onu cesaretlendiririm. Türkiye'ye gelme kararını vereceği dönemde İtalya'da onunla birlikteydik ve bu transfer hakkında da konuşmuştuk.

“DOĞRU TEKNİK ADAM LAZIM”

Son olarak bordo-mavili ekibin bu sezonki şampiyonluk şansını değerlendiren Nijeryalı yıldız, teknik direktör vurgusu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

Bence Trabzonspor'un şampiyonluk için yarışabilecek kalitede bir kadrosu var ancak diğer takımlar da çok güçlü. Bu yüzden takımı idare edecek doğru teknik direktörle yola devam edilmesi çok önemli.

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