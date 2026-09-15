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Dünya

Baltık'ta alarm! NATO savaş uçakları peş peşe havalandı

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Baltık'ta alarm! NATO savaş uçakları peş peşe havalandı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Belarus’tan geldiği değerlendirilen bir İHA’nın ülke hava sahasına girdiğini ve NATO savaş uçakları tarafından imha edildiğini açıkladı. Olayın ardından Vilnius Havalimanı’nda uçuşlar geçici olarak durduruldu.

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Cumhurbaşkanı Nauseda, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Litvanya hava sahasına az önce giren bir İHA, NATO savaş uçakları tarafından imha edildi. Müttefik personele hızlı müdahalesi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını yoğunlaştırdığı bu dönemde böyle bir hazırlığın bölge için hayati önem taşıdığını belirten Nauseda, "Litvanya, NATO müttefiklerimizle birlikte hava sahasını savunacak." ifadesine yer verdi.

Gitanas Nauseda
Başlık ResmiGitanas Nauseda

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, ilk değerlendirmelere göre Belarus'tan Litvanya hava sahasına giren İHA, Kaunas iline bağlı Kaisiadorys ilçesindeki Pratkunai köyü civarında imha edildi.

Vilnius Havalimanı'nın faaliyetleri ve hava sahası da kısıtlanırken, hava saldırısı tehdidinin kaldırıldığının duyurulmasının ardından havalimanının faaliyetleri yeniden başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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