İsmail Kartal isyan etti: "Bu şehre yakışmıyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalarak zirvenin 6 puan gerisine düştükleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Maçta galibiyet için her şeyi yaptıklarını ancak pozisyonları gole çevirmekte başarılı olamadıklarını söyleyen 65 yaşındaki teknik adam, çok kötü bir zeminde oynadıklarını belirterek "Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı." dedi.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından konuştu.

"GALİBİYET İÇİN YETERSİZ OLAN BİR ŞEY YOKTU"

Galibiyet için her şeyi yaptıklarını ancak pozisyonları gole çeviremediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok, yeterli olan her şeyi yaptık ama bir gol atamadık." dedi.

"GAZİANTEP ŞEHRİNE YAKIŞMAYAN BİR ZEMİN VARDI"

Gaziantep Stadı'nın kötü zeminden dert yanan Kartal, "Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız. İlk yarı zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık. Gol pozisyonlarına girdik, rakibi topla oynayarak koşturmak isterdik ama saha zemininden dolayı başaramadık. Rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık" diye konuştu.

Gaziantep FK - Fenerbahçe

"3 PUANI ALAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Futbolcuların ısınma sırasında pas yapamayacaklarını söylediğini dile getiren Kartal, "Buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık, oyun tamamen bizim elimize geçti. 3 puan almak için geldik ama olmadı, bugün bizim hakkımız 3 puanı almaktı ama o 1 golü atamadık, bunun için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

LİGDE 8 PUANLIK KAYIP HAKKINDA

Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde takımın farklı bir performans sergilemesine ilişkin soru üzerine ise Kartal, "Orada konsantre oluyoruz, lige geldiğimiz zaman bu tip maçlarda rakip kapanıyor ve böyle bir zeminde bu kadar oluyor. Bunları da değerlendiremeyince orada ayrı burada ayrı bir takım olmuyor, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Şu an 8 puan farkı var. Ligde ilk maç, iki tane verilmeyen penaltımız, Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız ve bu akşamki hakemin 3 dakika uzatma vermesi... Daha fazla bir cevap veremeyeceğim." diye konuştu.

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