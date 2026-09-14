Aleksandar Vucic'ten sürpriz istifa kararı! Görevi bırakacağı tarihi açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini açıkladı. Vucic, istifasının ardından 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında gündeme ve 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı görevinden 27 Eylül'de istifa edeceğini belirten Vucic, aynı günün akşamında halka sesleneceğini ve kendisine destek verenlere teşekkür edeceğini söyledi.

Sırbistan'da çok partili hayata geçilmesinin ardından görevde en uzun süre bulunan cumhurbaşkanı olduğunu belirten Vucic, "Bu ülkenin vatandaşları olmadan bunu başaramazdım. Söyleyebileceğim tek şey, Sırbistan'a ve bu ülkenin vatandaşlarına sadakatle, çalışkanlıkla, özveriyle mücadele ederek hizmet ettiğimdir" ifadelerini kullandı.

SEÇİM KAMPANYASINA SIRADAN VATANDAŞ OLARAK KATILACAK

İstifasının ardından 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını belirten Vucic, kampanya için hazırlık yaptığını söyledi.

Vucic, "Küçük bir kamyon da aldım, kendi otomobilim var. Her yerde uyuyamayacağım için bir de karavan aldım. En uzak köylere gideceğim, geç saatlere kadar kalırsam orada olacağım. Çok sayıda köy var. Henüz gitmediğim binlerce köy bulunuyor. Şehirleri de dolaşmak istiyorum" dedi.

Sırp İlerleme Partisinin (SNS) seçim kampanyası kapsamında başta başkent Belgrad olmak üzere büyük şehirlerde miting düzenleyeceğini aktaran Vucic, SNS'nin yüzde 50'den fazla oy almayı hak ettiğine inandığını kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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