Okullarda yeni dönem! 31 bin görevli ilk kez bahçelerde görev alacak

Yeni eğitim-öğretim yılında okulların güvenliği için yeni tedbirler hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, bu yıl ilk kez 31 bin görevlinin okulların bahçelerinde görev alacağını açıkladı.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen “Göç Danışma Araçları Tanıtım Etkinliği”ne katılan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim yılında okulların güvenliğine yönelik alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, velilere, öğretmenlere, Milli Eğitim camiasına ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, İçişleri Bakanlığı olarak okulların güvenliğine yönelik birtakım tedbirler aldıklarını ifade etti.

TEDBİRLER OKULLARLA SINIRLI DEĞİL

Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda aldığı tedbirlerin yanı sıra İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında, bahçesinin dışında da tedbirler aldıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olarak bu seneye özgü yeni bir uygulama başlattıklarını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

“7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz.”

31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLDİ

Çiftçi, öğrencilerin güven içerisinde okullarına gelip huzurla evlerine dönmelerini istediklerini belirterek, bu yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini açıkladı.

“Bunu bütün valiliklerimize duyurduk. Onlardan gelen talepler doğrultusunda 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar” diyen Çiftçi, okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını kaydetti.

RİSKLİ OKULLAR BELİRLENECEK

İçişleri Bakanlığı ve valilikler olarak risk esasına dayalı güvenlik tedbirlerinin bulunduğunu anlatan Çiftçi, 1., 2., 3. ve 4. dereceden riskli okulların her yıl belirlendiğini ve buna göre tedbir alındığını söyledi.

Çiftçi, 1. ve 2. dereceden riskli okullarda polis görevlilerinin bulunduğunu, 3. ve 4. dereceden riskli okullarda ise koordinasyon görevlilerinin okullarla irtibat halinde olduğunu belirtti.

Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık verileceğini ifade eden Çiftçi, güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şubelerinin okul çevrelerindeki operasyonları artıracağını söyledi.

Okullarda yeni dönem! 31 bin görevli ilk kez bahçelerde görev alacak

2.800 EL DEDEKTÖRÜ DAĞITILDI

Çiftçi, “Okulla ilgisi olmayan, alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz” dedi.

Öğrencilerin güven içerisinde okullara ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık verileceğini belirten Çiftçi, okullardaki bahçe görevlilerine 2.800 el dedektörü dağıtıldığını açıkladı.

'GÜVENLİ OKUL' OPERASYONLARI

“Güvenli Okul” operasyonlarına ilişkin de bilgi veren Çiftçi, operasyonların daha üst düzeyde tedbir almaya yönelik büyük çaplı çalışmalar olduğunu belirtti.

Çiftçi, ilk operasyonda 48 ilde 1.008 şüpheliye yönelik çalışma yapıldığını, bu operasyonun daha çok siber alemden eleman devşirmeye yönelik suç örgütlerine yönelik olduğunu söyledi.

İkinci operasyonda ise 78 noktada 2.447 şüpheliye yönelik daha büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, bu operasyonun “yeni nesil suç örgütleri” ve “sokak çeteleri” olarak nitelendirdikleri suç örgütlerine yönelik olduğunu ifade etti.

Çiftçi, “Her ikisi de hem üniversitelerimizin hem okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik, daha üst düzeyde tedbir almaya yönelik operasyonlardı” dedi.

Suç örgütlerine yönelik operasyonların bundan sonra da Adalet Bakanlığı, valilikler, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının koordinasyonuyla kararlı şekilde devam edeceğini vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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