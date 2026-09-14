Ordu'da dehşet! 72 yaşında kardeş katili oldu, sebebi şoke etti

Ordu’da yaşayan 72 yaşındaki Cemal Ç., arazi ve yol anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Ali Ç.’ye silahla ateş açtı. Ali Ç. hayatını kaybederken, olay sırasında yaralanan oğlu Ümit Ç. hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ünye ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Eğrimeşe Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir arazi ve yol anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Cemal Ç. (72) ile kardeşi Ali Ç. (67) evlerinin önünde yeniden tartışmaya başladı.

Orduda dehşet! 72 yaşında kardeş katili oldu, sebebi şoke etti

KARDEŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Cemal Ç., yanında bulunan silahla kardeşi Ali Ç.'ye peş peşe ateş etti. Bu sırada olay yerinde bulunan Ali Ç.'nin oğlu Ümit Ç. de vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

Orduda dehşet! 72 yaşında kardeş katili oldu, sebebi şoke etti

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Orduda dehşet! 72 yaşında kardeş katili oldu, sebebi şoke etti

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Ali Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ümit Ç. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Orduda dehşet! 72 yaşında kardeş katili oldu, sebebi şoke etti

Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Ali Ç.'nin cansız bedeni de yapılan incelemelerin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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