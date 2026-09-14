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Dev operasyonda çarpıcı bilanço! 1.613 şüpheli gözaltında, 618 kişi aranıyor

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Dev operasyonda çarpıcı bilanço! 1.613 şüpheli gözaltında, 618 kişi aranıyor

Ülke genelinde bu sabah başlatılan “Sokaklar Güvende” operasyonlarında 2.594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 1.613 şüpheli gözaltına alınırken, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından ülke genelinde bu sabah başlatılan “Sokaklar Güvende” operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, 2.594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, operasyonlarda şu ana kadar 1.613 şüphelinin gözaltına alındığını, öte yandan 618 şüpheli hakkında da yakalama kararı verildiğini duyurdu.

TOPLAM 151 OPERASYON

Gürlek'in verdiği bilgilere göre, 78 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 151 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda jandarma ve polis teşkilatlarından 11 bin 466 kolluk personeli görev aldı.

Aramalarda 199 ateşli silah, 9 bin 39 fişek ve kartuş, 2 el bombası, 10 bin 520 sentetik ecza/uyuşturucu hap-tablet ile yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmaların suç örgütlerinin finansman kaynaklarını, mal varlıklarını ve suç üretme kapasitelerini hedef alacak şekilde yürütüldüğü belirtildi.

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27 MİLYAR TL'YE YAKIN İŞLEM HACMİ

Bu kapsamda 26,9 milyar lira işlem hacmi tespit edilirken, 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına ve soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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