Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheliye adli işlem

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Adalet Bakanı Akın Gürlek, farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Türkiye'nin suç ve suçluyla amansız mücadelesi devam ediyor.

Son olarak Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda polisle gerçekleştirilen operasyonlarla farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonun detaylarını aktaran Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Suç işleyen de suçtan kazanç sağlayan da hukuk önünde hesabını verecektir!" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek
Başlık ResmiAdalet Bakanı Akın Gürlek

Bakan Gürlek'in operasyonların detaylarını aktardığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"DEVLETİMİZ SUÇUN DA HAKSIZ KAZANCIN DA PEŞİNDEDİR!

Vatandaşlarımızın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummuyoruz!

Bugün Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda kahraman polis teşkilatımızla gerçekleştirilen operasyonlarla; nitelikli dolandırıcılıktan suç gelirlerinin aklanmasına, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Antalya’da; önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına darbe vurulmuş; 8 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Gaziantep’te; yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdıkları, hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği bulunduğu tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma; kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütülmektedir.

İstanbul’da; vatandaşlarımızı yasa dışı bahis ağlarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Yapılan aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

İzmir’de ise; Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil; suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları sahada başarıyla icra eden Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, vatandaşın hakkını ve huzurunu korumak için bütün kurumlarıyla sahadadır. Suç işleyen de suçtan kazanç sağlayan da hukuk önünde hesabını verecektir!"

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
İki ilde orman yangını ile mücadele!
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
YÜZDE 100 ZAM YAPILDI
YÜZDE 100 ZAM YAPILDI
Vatandaş tepkili! 3,5 metrekaresi 49 bin TL
VANLI KARA HAYDAR GÖZALTINDA!
VANLI KARA HAYDAR GÖZALTINDA!
Düğünde takılan altınlar da MASAK radarına girdi
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
Herkes tanıyor ama onlar kimsesiz göçüyor
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
Teslimat ne zaman, taksit kaç TL?
İNDİRİM ‘KONUT’A YANSIMADI!
İNDİRİM ‘KONUT’A YANSIMADI!
2,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
BİR TAKSİCİ DEHŞETİ DAHA
BİR TAKSİCİ DEHŞETİ DAHA
Yaşlı çifti araçtan indirip darbetti
FETÖ'DEN EL KONMUŞTU!
FETÖ'DEN EL KONMUŞTU!
TMSF, o şirketi 455 bin liraya satışa çıkardı
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
Galatasaray'dan buzları eriten ziyaret
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
Cevapların dağılımı, ileriye dönük ipuçları
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN PRİM!
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN PRİM!
Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…
KAZAN KAYNIYOR!
KAZAN KAYNIYOR!
Kartal'ın koltuğu 3 maça bağlı!
ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Ölümüyle ilgili dosyayı yeniden açtıran iki şüphe
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek
İRAN PLANI RESMEN DUYURDU
İRAN PLANI RESMEN DUYURDU
İşte ABD'nin ekonomi hamlesine verilecek karşılık
SESSİZ SEDASIZ AYRILDI
SESSİZ SEDASIZ AYRILDI
Fenerbahçe'nin rekor transferiydi!
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
ABD, Rusya ve İngiltere'nin planı ne?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kantin fiyatları belli oldu! Bir tost, bir ayran 130 lira
Kantin fiyatları belli oldu! Bir tost, bir ayran 130 lira
Kaydet
Adana'da mezar yeri ücretine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL oldu
Adana'da mezar yeri ücretine yüzde 100 zam!
Kaydet
FETÖ soruşturmasında el konmuştu! TMSF, o şirketi 455 bin liraya satışa çıkardı
FETÖ soruşturmasında el konmuştu! TMSF, o şirketi 455 bin liraya satışa çıkardı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.