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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dosyayı yeniden açtıran iki şüphe! İşte o gün yaşananlar

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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dosyayı yeniden açtıran iki şüphe! İşte o gün yaşananlar

FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde tutukluyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili iki şüphe üzerine dosya yeniden açılırken, hayatını kaybettiği güne dair yaşananlar da ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski MİT Görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden başlatıldığını duyurarak "Ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firasi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Gürlek, hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulamıştı.

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Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturmayı derinleştiren savcılığın incelediği dosya, ölümün adım adım planlanmış bir sabotaj olabileceğini ortaya koydu. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştaki acil durum butonuna basıldı. Ancak Mayıs 2011'de göreve başlayıp özel olarak koğuşa verilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül, alarmı görünce müdahale etmek yerine odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtı. Telsiz ve radyo sesiyle yardım çığlıklarını boğan Gül'ün diğer görevlilerin durumu geç fark etmesine neden olarak kritik dakikaları çaldığı belirlendi. Ferhat Veysi Gül'ün 15 Temmuz sonrası Fransa'ya kaçtığı tespit edildi.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dosyayı yeniden açtıran iki şüphe! İşte o gün yaşananlar
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dosyayı yeniden açtıran iki şüphe! İşte o gün yaşananlar

DOSYAYI TEKRAR AÇTIRAN İKİ BÜYÜK ŞÜPHE

2012'deki takipsizlik kararını yıkan en önemli unsurlardan biri, Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmeden hemen önce cezaevi yönetiminden ısrarla "Corasprin" ve bir vitamin hapı talep etmiş olmasıydı. Kozinoğlu'nun avukatları, klasik otopsi işlemleri sırasında bu tüketilen vitamin ilacı yönünden toksikolojik ve kimyasal detaylı bir inceleme yapılmamış olmasını büyük bir boşluk olarak nitelendirdi.

GİZEMLİ E-POSTA

İkinci şüphe ise ölümün ardından Kozinoğlu'nun avukatına gönderilen gizemli e-posta oldu. Kozinoğlu ile aynı dönemde tutuklu bulunduğunu öne süren bir şahıs, gönderdiği mesajda Kozinoğlu'nun kesinlikle kalp krizinden ölmediğini savundu. O dönem güvenlik gerekçesiyle bu iddianın ve e-postanın üstüne gidilemediği ortaya çıktı.

KIZ KARDEŞİ VE EŞİNİN İFADELERİ BİRBİRİNİ TUTTU

Sabah'ta yer alan habere göre Kozinoğlu'nun ölmeden bir ay önce, 19 Ekim 2011'de kız kardeşi Fügen Bıçaklıoğlu ile yaptığı kapalı görüşmedeki sözleri tutanaklara şöyle yansıdı:

"Ben bir gün kırık kalp sendromu oldum. Hastaneye kaldırdılar beni... Üç dakika kalbim durmuş. Sonra tekrar şey yaptım. Profesör baktı, dedi ki bu kırık kalp sendromu. Böyle çok üst üste psikolojik baskı yediğin zaman, normal kalp krizinin 7 ila 34 katı şiddetinde bir kriz geçiriyorsun. Bana milyonda bir sen kurtuldun dedi."

Eşi Yeşim Kozinoğlu da 2011'de alınan ifadesinde bu durumu doğrulayarak; "Eşim 2004 yılında MİT bünyesinde görevliyken benzer bir sıkıntı yaşadı. Kurum yetkilileri gelerek kendisini götürdü ve sonrasında 'kırık kalp sendromu' teşhisi kondu" beyanında bulundu.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dosyayı yeniden açtıran iki şüphe! İşte o gün yaşananlar
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dosyayı yeniden açtıran iki şüphe! İşte o gün yaşananlar

İŞTE OLAY GÜNÜ YAŞANANLAR

03:56 — Gece boyunca uyumayan Kozinoğlu üst kattaki odasına girdi.
07:58 — Sabah sayımı için odasından çıktı.
07:59 — Sayım sonrası odasına döndü ve 8 saat boyunca dışarı çıkmadı.
15:59 — Odasından çıkarak ortak alana indi.
16:07 — Koğuş arkadaşlarıyla havalandırmada ağır spor antrenmanına başladı.
17:02 — Sporu tamamlayıp havalandırmadan ayrıldı.
17:56 — Odasına çekilen Kozinoğlu aniden fenalaştı.
18:05 - 18:07 — Şüphelenen koğuş arkadaşları odaya girip durumun kritik olduğunu gördü.
18:08 — Acil durum çağrı butonuna basıldı.
18:08 - 18:25 — Sedye ulaştırıldı. 163 metrelik koridor ve güvenlikli 7 kilitli kapı geçilerek mahkum kabul kapısına taşındı. Bilincinin yarı açık olduğu görüldü.
18:37 — 112 Ambulansı geldi, ilk müdahalenin ardından yola çıkıldı. TEM Otoyolu Kınalı Gişeler — Destek ambulansı ekibe katıldı; hasta entübe edilip adrenalin takviyesi yapıldı. Kalp masajı için TEM otoyolunda 10 dakika duraklama yapıldı.
19:10 — Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırıldı.
19:30 — Tüm canlandırma müdahalelerine rağmen cevap alınamadı ve saat 19:30 itibarıyla hayatını kaybettiği resmi olarak açıklandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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