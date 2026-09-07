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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Fotoğraf Başlığı Kaşif Kozinoğlunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Operasyonda, Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği dönemde Silivri Cezaevi’nde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi.

Kaşif Kozinoğlunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona dair bir açıklama yayınladı. Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları, aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor; ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanmış, Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiş; hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir.

GEÇEN AY SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI

Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış; 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız dosyayı yeniden incelemiş; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır.

"1 ŞÜPHELİ, FETÖ FİRARİSİ OLARAK YURT DIŞINDA"

Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır.

Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde; gerçeğin ortaya çıkarılması, varsa sorumluların tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011’de hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 15 yıl sonra yeniden açılmıştı.

Soruşturmada, sağlık ekibinin görev yerinde bulunmaması, hastaneye sevk sırasında yaşanan gecikmeler ve cezaevi görevlileriyle sağlık personelinin ifadeleri arasındaki çelişkiler mercek altına alınmış ve en az 15 kişinin yeniden ifadeye çağrılacağı bildirilmişti.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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