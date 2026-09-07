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KYK yurt başvuru sonuç ve yurt açılış tarihi! KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanacak, yurtlar ne zaman açılıyor?

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KYK yurt başvuru sonuç ve yurt açılış tarihi! KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanacak, yurtlar ne zaman açılıyor?
Fotoğraf Başlığı KYK yurt başvuru sonuç ve yurt açılış tarih

2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde üniversite öğrencilerinin KYK yurtlarıyla ilgili araştırmaları hız kazandı. Ağustos ayında tamamlanan KYK yurt başvurularının ardından öğrenciler şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Başvuruların değerlendirilmesinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, hangi yurda yerleştirildiklerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Gözler ise ''KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanacak, yurtlar ne zaman açılıyor?'' sorularının cevaplarında.

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KYK yurt başvuru sonuç ve yurt açılış tarihi gündemdeyken 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde yurt ücretlerinde artış yapıldı. KYK yurt ücretlerine yüzde 23,3 oranında zam geldi. Buna göre en düşük KYK yurt ücretinin aylık tutarı 1.290 TL'den 1.590 TL'ye yükseldi. Böylece en düşük ücretli yurtta kalan öğrenciler açısından aylık 300 TL'lik artış gerçekleşmiş oldu. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanacak, yurtlar ne zaman açılıyor?

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonrasında öğrencilerin yurt yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Geçen yıl KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmış, başvuru sonuçları ise 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da 7-11 Eylül tarihleri arasında KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK yurt başvuru sonuç ve yurt açılış tarihi! KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanacak, yurtlar ne zaman açılıyor?
Başlık ResmiKYK yurt başvuru sonuç ve yurt açılış tarihi! KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanacak, yurtlar ne zaman açılıyor?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

KYK yurtlarında 2026-2027 dönemi 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Akademik takviminde ders başlangıç tarihi 14 Eylül 2026'dan önce olan öğrenciler, derslerinin başladığı tarihten itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek.

Akademik takvimlerine göre dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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