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Doğum gününde ölü bulundu! Kardeşinin “Ağabey” feryadı yürek yaktı

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Antalya’da ağaçlık alanda başından tabancayla vurulmuş halde bulunan 35 yaşındaki Cemal B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bugün doğum günü olduğu öğrenilen gencin ölüm haberini alan kardeşinin olay yerindeki feryadı yürekleri dağladı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Halide Edip Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi.

Doğum gününde ölü bulundu! Kardeşinin “Ağabey” feryadı yürek yaktı
Başlık ResmiDoğum gününde ölü bulundu! Kardeşinin “Ağabey” feryadı yürek yaktı

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alan yakınındaki otoparktan geçen vatandaşlar yakın bir noktada bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumunu merak eden vatandaşlar yerde yatan kimliği belirsiz şahsın yanına gittiklerinde yanında bir tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, isminin Cemal B. (35) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğum gününde ölü bulundu! Kardeşinin “Ağabey” feryadı yürek yaktı
Başlık ResmiDoğum gününde ölü bulundu! Kardeşinin “Ağabey” feryadı yürek yaktı

“AĞABEY” DİYEREK FERYAT ETTİ

Olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Bu sırada olayı haber alarak gelen yakınları zaman zaman sinir krizi geçirirken, kardeşinin "Ağabey" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Doğum gününde ölü bulundu! Kardeşinin “Ağabey” feryadı yürek yaktı
Başlık ResmiDoğum gününde ölü bulundu! Kardeşinin “Ağabey” feryadı yürek yaktı

DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken bugün doğum günü olduğu öğrenilen Cemal B.'nin cansız bedeni savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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