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KPSS puan hesaplama formülü... KPSS puanı nasıl hesaplanır?

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KPSS puan hesaplama formülü... KPSS puanı nasıl hesaplanır?
Fotoğraf Başlığı KPSS puan hesaplama formülü... KPSS puanı nasıl hesaplanır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans oturumlarının başlamasıyla birlikte puan hesaplama konusu bir kez daha gündeme geldi. KPSS Lisans sonuçları ekim ayında açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Sonuçlar öncesinde alacakları puanı öğrenmek isteyen adaylar, KPSS puan hesaplamanın formülünü araştırıyor. Peki, KPSS puanı nasıl hesaplanır?

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1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi. 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Net hesapları yapan memur adayları, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla alacakları puanı tahmin etmeye çalışıyor. Peki, KPSS puanı nasıl hesaplanır?

KPSS puan hesaplama formülü... KPSS puanı nasıl hesaplanır?
Başlık ResmiKPSS puan hesaplama formülü... KPSS puanı nasıl hesaplanır?

KPSS PUAN HESAPLAMA

KPSS sınavlarında yer alan her test kendi içinde değerlendiriliyor. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor. Yani öncelikle net hesaplanıyor: 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Örneğin Genel Yetenek'te 45 doğru, 12 yanlış varsa 45 − (12/4) = 42 net oluyor. Sonra bu net doğrudan KPSS puanı olmuyor. ÖSYM, o teste giren adayların ortalamasını ve standart sapmasını dikkate alarak senin netini standart puana dönüştürüyor. Yani aynı 42 net, sınavın genel olarak kolay veya zor olmasına ve diğer adayların performansına göre farklı değere sahip olabilir.

KPSS puan hesaplama formülü... KPSS puanı nasıl hesaplanır?
Başlık ResmiKPSS puan hesaplama formülü... KPSS puanı nasıl hesaplanır?

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacak.Örneğin bir puan türünün hesaplanmasında Genel Yetenek ve Genel Kültür kullanılıyorsa, gerekli testlerden birinde 1 netin altında kalırsan o test için standart puanın oluşmuyor. Dolayısıyla o teste ihtiyaç duyan KPSS puan türün de hesaplanamayabilir.

Testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacak. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında yukarıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.


Editör : ÖZGE YİĞİT
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