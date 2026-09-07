Çocukları şatafatlı hayatla aldatıyorlar! Yeni Casperlar iddianamesinin detayları ortaya çıktı

Adli süreçteki 51 çocuk hakkında hazırlanan iddianameye göre Casperlar çetesi çocuklarla ilk teması yemek ısmarlama ile başlatıyor, ardından para ve lüks hayatla göz boyuyor.

"Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen yeni soruşturma kapsamında adli süreçteki 51 çocuk hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, diğer yeni nesil suç örgütlerinde olduğu gibi “aile bağları zayıf” çocukların özel olarak seçildiği belirtilirken, eski mahalle kültürünün yok olmasıyla toplumun kontrol mekanizmasının kaybolduğu ve böylece örgütlerin gençlere daha kolay ulaştığı değerlendirmesi yapıldı. Bu çerçevede ilk temasın “yemek ısmarlama”, “sosyal aktivitelere davet etme” ya da “paraa vererek” ilgi gösterme şeklinde olduğu iddianameye yansıdı. İlk temas tamamlandıktan sonra sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde örgüt propagandasına maruz kalan çocukların ise paranın ve lüks hayatın etkisinde kalarak örgüt içerisinde yer almaya başladığı belirtildi. Örgüte kazandırılmak istenen çocuğun aidiyet boşluğunun “Sen bizim kardeşimizsin” denilerek doldurulmaya çalışıldığı belirtilen iddianameye göre adli süreçteki çocuk “karizmatik” bir kişiliğe büründüğünü düşünüyor ve aile ve arkadaşlarına kendini gösterme amacı güdüyor.

HEDEF, OKULDA BAŞARISIZ ÇOCUKLAR

Örgüte dahil olmak isteyen çocuk profilleri üzerinde değerlendirme yapan savcılık, aile içerisinde gerilim yaşayan, okulda başarısız olan, toplumda yalnızlaşan ve ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olan çocuklar ve gençlerin suç örgütleriyle temas kurma eğiliminde olduklarına dikkat çekti. Öte yandan, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün e-posta adresine gelen bir ihbarda bu değerlendirme ile örtüşen şu ifadelere yer verildi: “Yolunu kaybetmiş bu çocukları yurt dışında şatafatlı hayat yaşatacaklarını vaat edip kandırıyorlar. Ben bu çocuklara suç işletenlerle aynı mahallede büyüdüm. Bunlar kendilerini ‘Casperlar ya da Çirkinler’ olarak tanıtıyorlar. Türkiye’nin her yerinde adam vurup, iş yerlerine ateş ediyor, para koparıyorlar.”

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