Tofaş, Bursa’da ürettiği araçlarla küresel arenada göğüs kabartmaya devam ediyor. Şirketin Kuzey Amerika pazarı için özel olarak geliştirdiği ve 2027 yılından itibaren ihraç etmeye hazırlandığı yeni Ram ProMaster City, henüz yollara çıkmadan prestijli bir ödülün sahibi oldu.

Otomotiv dünyasının saygın yayınlarından biri olan Green Car Journal tarafından yapılan değerlendirmede, Ram ProMaster City rakiplerini geride bırakarak “2027 Yılının Ticari Yeşil Aracı” (2027 Commercial Green Car of the Year) ödülüne layık görüldü. Bursa’da FIAT Scudo, Opel Vivaro, PEUGEOT Expert ve Citroën Jumpy ile aynı orta boy hafif ticari araç ailesinin bir parçası olarak üretilen model, Türk otomotiv sektörünün global pazardaki rekabetçi gücünü de ortaya koymuş oldu.

Bursa’nın gururu ABD'yi fethetti! Tofaş üretimi Ram ProMaster en çevreci ticari araç seçildi

RENAULT MASTER İDDİALI BİR DÖNÜŞ YAPTI

Renault, yenilenen Master Minibüs ve açık kasa kamyonet seçeneklerini Türkiye’de satışa sundu. 16+1 koltuk kapasiteli Yeni Master Minibüs 2.559.000 TL’den, profesyonellerin iş ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren açık kasa Master Kamyonet ise 1.916.000 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Lansmana özel olarak 1.200.000 TL’ye varan tutarlar için %0 faiz ve 6 ay vade imkânı sunan Renault, ayrıca nakit akışını destekleyen yaz aylarında ödemesiz esnek kredi fırsatları da sağlıyor.

Bursa’nın gururu ABD'yi fethetti! Tofaş üretimi Ram ProMaster en çevreci ticari araç seçildi

OMODA 4 KULLANICISINA AYAK UYDURUYOR

Yeni nesil mobilite anlayışıyla dikkat çeken yeni OMODA 4 modelinin Avrupa prömiyerini İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirdi. Markanın “BE THE ONE” yaklaşımını yansıtan OMODA 4, kullanıcının niyetlerini, alışkanlıklarını ve tercihlerini anlayarak daha sezgisel ve kişiselleştirilmiş bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor. Böylece teknolojinin kullanıcıdan kendi sistemine uyum sağlamasını beklemesi yerine, otomobilin farklı kullanıcıların günlük hayatında ihtiyaçlarına daha doğal biçimde uyum sağlıyor.

Bursa’nın gururu ABD'yi fethetti! Tofaş üretimi Ram ProMaster en çevreci ticari araç seçildi

SKODA PEAQ TEK ŞARJLA 936 KİLOMETRE

Skoda’nın tamamen elektrikli yeni amiral gemisi Peaq, tek şarjla katettiği 936 kilometrelik mesafeyle yedi koltuklu elektrikli SUV segmentinde dünya rekoruna imza attı. Çek Cumhuriyeti’nden Hollanda’ya uzanan yolculuk boyunca hiç şarj edilmeden ilerleyen araç, 100 kilometrede yalnızca 9,2 kWh enerji tüketerek olağanüstü bir verimlilik sergiledi. TÜV SÜD gözetiminde gerçekleştirilen rekor denemesinde, seri üretim Peaq 90 modeli resmi WLTP menzilini yaklaşık yüzde 45 oranında aşmayı başardı.

Bursa’nın gururu ABD'yi fethetti! Tofaş üretimi Ram ProMaster en çevreci ticari araç seçildi

TİCARİ SINIFA ÇİNLİ RAKİP GELDİ

Uzak Doğu ticari araçlar distribütörlüğünde Türkiye pazarına giren Çinli ULTRAND, T08 pikap ve X5 kamyonet modellerini satışa sundu. 160 HP güç üreten 2.3 turbo dizel motoru ve 8 ileri ZF şanzımanıyla öne çıkan T08 pikap, 1 milyon 990 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı beklerken; 1.550 kg taşıma kapasitesine sahip 1.3 benzinli X5 kamyonet ise 870 bin TL’lik anahtar teslim fiyatıyla dikkat çekiyor. Binek araç konforunu ticari güçle birleştirme iddiasındaki modeller, erişilebilir fiyat politikası ve güçlü satış sonrası hizmet anlayışıyla vitrinde yer alıyor.

Bursa’nın gururu ABD'yi fethetti! Tofaş üretimi Ram ProMaster en çevreci ticari araç seçildi

YENİ AVENGER TÜRKİYE’DE

Yenilenen Jeep Avenger, 2.305.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni LED Matrix farlar, 7’li aydınlatmalı ön ızgara ve yenilenen tampon tasarımıyla dış görünümünü güçlendiren Avenger, 360° görüşlü ön ve arka park kamerası ve seviye 2 otonom sürüş gibi teknolojilerle de öne çıkıyor. İç mekânda ise ısıtmalı ön koltuklar, iyileştirilmiş orta konsol ve kapı panelleri, malzeme kalitesi ve Gri Desenli Kumaş/Suni Deri Premium Koltuklar gibi yeni içerikler konforu artırıyor. Avrupa’da 270 binin üzerinde siparişe ulaşan model, yenilenen özellikleriyle Jeep’in B-SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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