Netanyahu'dan İran'a sert uyarı! "Saldırırsa bedelini öder"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran yönetiminin sonunun yakın olduğunu öne sürdü. İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını iddia eden Netanyahu, olası bir saldırı durumunda Tahran'ın 'hayal bile edemeyeceği bir darbe' alacağını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada İran'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, İran'ın İsrail’e saldırmaktan kaçındığını ileri sürdü.

Netanyahu, "İran bize saldırmıyor. İran bunu yapmaktan kaçınıyor ve bunun nedenini biliyor" ifadelerini kullandı.

"HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİ BİR DARBE ALACAK"

İsrail Başbakanı, İran'ın İsrail'e saldırması halinde ağır bir karşılık vereceklerini savundu.

Netanyahu, "Elbette hata yapabilir ve yine de bize saldırma hatasına düşebilir. O zaman hayal bile edemeyeceği bir darbe alacak" dedi.

Netanyahu ayrıca İran yönetiminin geleceğine ilişkin de iddiada bulunarak, "İran'daki yönetimin sonu yakın" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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