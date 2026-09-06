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Spor

Kimi Antonelli'den 60 yıl sonra tarihi zafer!

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Kimi Antonelli'den 60 yıl sonra tarihi zafer!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sini Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli kazandı. Yarışa 19. sıradan başlayan 20 yaşındaki sürücü, 60 yıl sonra İtalya'da kazanan ilk İtalyan oldu.

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İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde yapılan yarış, 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa 19. sıradan başlayan 20 yaşındaki sürücü, 1 saat 51 dakika 15.281 saniyelik süreyle birinciliğe ulaşarak bu sezonun yedinci galibiyetini elde etti.

Antonelli, Ludovico Scarfiotti'nin 1966'daki zaferinin ardından İtalya Grand Prix'sini kazanan ilk İtalyan pilot oldu.

Aynı takımdan George Russell, yarışı liderin 3.857 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderden 14.718 saniye farkla üçüncü bitirdi.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, yarışın ikinci turunda takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın aracına temas edip aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.

Formula 1'de sezon 13 Eylül Pazar günü koşulacak İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli
Başlık ResmiMercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli

- PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 267

2. George Russell (Büyük Britanya): 201

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

5. Charles Leclerc (Monako): 155

TAKIMLAR

1. Mercedes: 468

2. Ferrari: 346

3. McLaren: 287

4. Red Bull: 204

5. Racing Bulls: 75

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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