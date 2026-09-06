Çorum FK, Süper Lig'deki ilk 3 puanını aldı
Arca Çorum Futbol Kulübü, Süper Lig'in dördüncü ağırladığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Arca Çorum FK, konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Çorum FK öne geçti. Sol kanattan gelen topla buluşan Kyziridis, Ramirez ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kyziridis, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
27. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kyziridis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Borza, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere yolladı: 2-0.
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41. dakikada topla buluşan Massanga'nın şutunda, kaleci Felipe meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.
İlk yarı, Çorum FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
69. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Mahmic, oyuna girdikten dakikalar sonra sağ kanatta topu ceza sahasına taşıdı. Mahmic'in şutunda, kaleci Moldovan topun filelere gitmesini önledi.
85. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Talha Ülvan, sağ kanada açılan topu tek pasla ceza sahasına gönderdi. Penaltı noktası civarında topla buluşan Yusuf Barası'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Felipe'nin kucağında kaldı.
88. dakikada Raux Yao'nun derin pasında topla buluşan Yusuf Barası, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yusuf Barası'nın plasesinde, kaleci Felipe ayağıyla müdahale ederek topun filelere gitmesini engelledi.
89. dakikada Çorum FK, farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada Mahmic, kale sahası içinde sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.
Karşılaşma, Çorum FK'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.