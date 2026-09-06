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Spor

Amedspor geri döndü, Kasımpaşa'dan puanı aldı

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Amedspor geri döndü, Kasımpaşa'dan puanı aldı

Süper Lig'in dördüncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda attığı gollerle Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa karşısında 2-0 geriye düşen Amedspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

6. dakikada Amed Sportif Faaliyetler gole yaklaştı. Dia Saba'nın sağdan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Diagne, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından düzeltip vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Winck'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın, sol çaprazdan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Lafont'un uzanamayacağı köşeden filelerle buluştu: 1-0.

26. dakikada soldan kazanılan kornerde Dia Saba, ceza sahası dışına ortaladı. Bu bölgede topla buluşan Gökhan Gül'ün gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

29. dakikada Raveloson'un pasında topla buluşan Dia Saba, rakibinden sıyrılıp ceza yayı üzerinden sert vurdu, savunmaya da çarpan topu kaleci Gianniotis son anda uzanarak kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde kapattı.

Kasımpaşa - Amedspor
Başlık ResmiKasımpaşa - Amedspor

52. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine çıkardı. Raffety'nin vuramadığı top savunmadan sekip Benedyczak'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp filelerle buluştu: 2-0.

56. dakikada soldan kazanılan kornerde Dia Saba, kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Raveloson'un kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis yakın mesafeden gole engel oldu.

59. dakikada sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın'ın pasında Benedyczak yakın mesafeden vurdu, kaleci Lafont gole engel oldu. Dönen top Ali Yavuz Kol'un önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Aynı dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı 1'e indirdi. Krasnic'in uzun pasında Ayberk'in araya girmek istediği topu kapan Orban, sağ kanattan atağa kalkarken kaleci Gianniotis'in önde olduğunu gördü. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda top filelere gitti: 2-1.

73. dakikada Ali Yavuz Kol'la duvar pası yapan Mendes, soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda, kaleci Lafont gole izin vermedi.

83. dakikada maça denge geldi. Muhammed Khalil'in pasında savunmanın arkasına sarkan Orban, soldan ceza sahasına girip yerden vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Müsabaka, 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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