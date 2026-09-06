Cevdet Yılmaz'dan 'erken seçim' sözleri: Meclis'i işaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın seçimlerin zamanında yapılacağı öngörüsüyle hazırlandığını açıkladı ve 'erken seçim' ihtimaliyle ilgili karar merciinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisinin gelecek üç yıllık yol haritasını ortaya koyan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

Programın açıklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yılmaz’a, seçim takvimi ve erken seçim ihtimali soruldu.

Yılmaz, OVP hazırlanırken seçimlerin zamanında yapılacağı varsayımıyla hareket edildiğini belirterek, herhangi bir erken seçim senaryosunun programın temelini oluşturmadığını söyledi.

Yılmaz, “Biz bu programı hazırlarken, seçimlerin zamanında yapılacağını öngörerek hazırladık. Orada bir spekülatif, bir varsayım içinde olmadık” ifadelerini kullandı.

MECLİS'İ İŞARET ETTİ

Erken seçim ihtimali ve seçim tarihinin öne çekilip çekilmeyeceğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yılmaz, kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirinde olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Seçim tarihinin öne alınması konusu tamamen Meclisimizin takdirindedir bizim şimdiden bir varsayım üretmemiz doğru olmaz” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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