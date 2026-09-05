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Ekonomi

Ekonomide yeni yol haritası geliyor: Cevdet Yılmaz'dan OVP açıklaması geldi! Saat netleşti

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Ekonomide yeni yol haritası geliyor: Cevdet Yılmaz'dan OVP açıklaması geldi! Saat netleşti
Fotoğraf Başlığı Ekonomide yeni yol haritası geliyor: Cevdet Yılmazdan OVP açıklaması geldi! Saat netleşti

Ekonominin üç yıllık yol haritasını belirleyecek yeni Orta Vadeli Program için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programın yarın saat 11.00'de açıklanacağını duyurdu.

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Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık rotası yarın açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın saat 11.00'de kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Yılmaz paylaşımında şunları ifade etti:

"Yarın saat 11:00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ekonomimizin üç yıllık yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Programı detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız.

Ekonomide yeni yol haritası geliyor: Cevdet Yılmazdan OVP açıklaması geldi! Saat netleşti
Başlık ResmiEkonomide yeni yol haritası geliyor: Cevdet Yılmazdan OVP açıklaması geldi! Saat netleşti

Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde; istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz.

Ülkemizin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıttığımız Programın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

İSTİHDAMDAN FİNANSA 3 YILLIK ROTA ÇİZİLECEK

Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak.

Ekonomide yeni yol haritası geliyor: Cevdet Yılmazdan OVP açıklaması geldi! Saat netleşti
Başlık ResmiEkonomide yeni yol haritası geliyor: Cevdet Yılmazdan OVP açıklaması geldi! Saat netleşti

OVP ile finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirleniyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da OVP'de yer alacak.

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Programda, enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkacağı öngörülüyor.

OVP, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak çalışmalarla hazırlanıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanıyor. OVP ile makroekonomik politikaların belirlenmesi, temel ekonomik büyüklüklerin, gelir-gider tahminlerinin, bütçe dengesi ve borçlanma durumunun ortaya konulması amaçlanıyor. OVP, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ile öncelikli reform alanlarını ve takvimini gösteriyor.

Ekonomide yeni yol haritası geliyor: Cevdet Yılmazdan OVP açıklaması geldi! Saat netleşti
Başlık ResmiEkonomide yeni yol haritası geliyor: Cevdet Yılmazdan OVP açıklaması geldi! Saat netleşti

MEVCUT OVP'DEKİ HEDEFLER

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3 ve 2028'de yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.

Enflasyonun bu yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olması öngörülmüştü. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceği hesaplanmıştı. Söz konusu programda, işsizlik oranında 2026 için yüzde 8,4, 2027 yılı için yüzde 8,2 ve 2028 için yüzde 7,8 hedefi konulmuştu.

İhracatın bu yıl sonunda 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar, program sonunda 308,5 milyar dolar olması hedeflenmişti. İthalatın ise 2026'da 378 milyar dolar, gelecek yıl 393 milyar dolar, 2028'de de 410,5 milyar dolar olması öngörülmüştü.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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