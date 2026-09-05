Daniele Santarelli: "Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, yarın Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda oynayacakları finalde çok güzel bir atmosfer olacağını belirtti. Finalde ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Bir final daha kazanmak, müzemize bir kupa daha götürmek kesinlikle çok isterim. Kazansak da kaybetsek de bu yaz bizim için çok güzel bir yaz olmuş olacak." dedi.

Başantrenör Santarelli ve milli oyunculardan Eda Erdem Dündar ile Gizem Örge, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yendikleri maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Daniele Santarelli, bugün oynanan oyundan memnun olduğunu aktararak, "Özellikle teknik anlamda istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir blok defans sistemi kurduk, çok iyi servis attık ve bunun sonucunda da açıkçası gayet iyi bir oyun sahaya koyduk. Kesinlikle taraftarlar, takımım, federasyon ve herkes bu zaferi çok hak ediyordu. Kesinlikle çok güzel bir atmosfer vardı. Bu maçı oynamayı iple çekiyordum. Çok güzel bir atmosfer olacağını biliyordum. Final için de yarın burada güzel bir atmosferin olacağını biliyorum. Yarın için de çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Finalde tercih ettiği bir takım olmadığını kaydeden Santarelli, "Bence İtalya'nın daha fazla şansı var. Çünkü Polonya çok uzun zamandır yarı finale çıkmamıştı. İtalya, çok uzun zamandır buralarda oynuyor. Onlar çok daha tecrübeli. Açıkçası otele gidip şimdi maçı izlemek çok keyifli olacak." şeklinde görüş belirtti.

İtalyan çalıştırıcı, finalde ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Yaşadığımız zaferlerin keyfini çıkarmalıyız. Çünkü her zaman kazanamayız. Bence takımımla çok özel bir şey yaptık. Bir final daha kazanmak, müzemize bir kupa daha götürmek kesinlikle çok isterim. Takımla bunun için çalışıyoruz zaten. Kazansak da kaybetsek de bu yaz bizim için çok güzel bir yaz olmuş olacak. Milletler Ligi'ni kazandık. Milletler Ligi'nden sonraki süreçte de çok mutlu olduk." diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli

DÜNDAR: "MAÇIN İLK SAYISINDAN SON SAYISINA KADAR OYUNUMUZA ODAKLANDIK"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Sırbistan karşısında maçın başından sonuna kadar sahaya çok iyi odaklandıklarını söyledi.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını anlatan Eda, "Bir hedef daha tamamlandı. Sırbistan gibi güçlü bir rakibe karşı 3-0'lık net skor, bizim için çok değerli. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Maçın ilk sayısından son sayısına kadar oyunumuza odaklandık. Bence blok defansta çok iyi iş yaptığımızı düşünüyoruz. Rakibimizin çok önemli oyuncularını durdurmayı başardık. Çok iyi bir pasör olan Maja Ognjenovic'i oyundan çıkarmayı başardık. Takım olarak iyi voleybol oynadığımızı düşünüyoruz. Özellikle defanstan çıkardığımız topları iyi öldürdük. Hocamızın verdiği tüm taktikleri yerine getirebildik." ifadelerini kullandı.

Final hakkında görüşlerini belirten tecrübeli oyuncu, "Avrupa'nın en iyi iki takımı karşılaşacak. Tabii ki de seyir zevki yüksek ve zorlu bir maç olacağını düşünüyoruz. Bugün çok güzel bir seyirci vardı. Rakibe çok iyi baskı kurdular. Kendi seyircimiz önünde oynama avantajını yaşadık. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir destek vardı. Yarın önemli gün. Umuyoruz ki hem ekran başında bizi izleyenler hem de sahada yanımızda olanlarla beraber tüm Türkiye tek yürek olup o kupaya tekrardan kavuşmak için her şeyimizi vereceğiz. Umarım şans da top da bizden yana olur." dedi.

Eda Erdem Dündar, başantrenör Santarelli ve ekibiyle Sırbistan'ı iyi analiz ettiklerini dile getirerek, "Konuştuklarımızı maç içerisinde yapabildiğimiz için de mutluyuz. Tabii ki de biz orta oyuncular olarak bloğu çektiğimiz zaman Vargas gibi çok önemli bir hücum gücümüz rahatlıyor. Kesinlikle bu, takım oyunu, hep birlikte bunu başarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic'in sarı kart görmesinin ardından maç içerisinde oluşan gerginliğe değinen Eda Erdem Dündar, "Sırbistan ile 2019 yılında oynadığımız final maçında da böyle bir şey olmuştu. Maç içinde bunlar yaşanabiliyor. Zaman zaman biz yapabiliyoruz ya da rakip de yapabiliyor. Biz, her şeye rağmen odağımızı kaybetmedik. Rakiple çok ilgilenmedik. Bu da bence bizim için bir avantaj oldu." ifadelerini kullandı.

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Eda Erdem Dündar

GİZEM ÖRGE: "YARI FİNALE YAKIŞIR BİR MÜCADELE OLDU"

Milli oyuncu Gizem Örge ise gösterdikleri performanstan dolayı mutlu olduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Takımla gurur duyuyorum. Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Bir iki kritik hakem kararı oldu. Bir iki böyle hata yaptığımız an oldu ve taraftarlar oralarda çok iyi itici bir güçtü. Bugün seyircimiz çok aktifti. Yarın da aynı enerjiyle hep birlikte buradan kupayla ayrılmak istiyoruz. Gerçekten taraftarlar bugün maçı bizimle oynadı. O yüzden bu böyle olduğunda biz de çok iyi hissediyoruz. Çok daha agresif ve motive oynuyoruz. O yüzden onların desteği bizim için çok önemli. Yarın aynı enerjiyle görüşmek üzere."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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