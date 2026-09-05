Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Voleybol

Daniele Santarelli: "Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Daniele Santarelli:

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, yarın Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda oynayacakları finalde çok güzel bir atmosfer olacağını belirtti. Finalde ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Bir final daha kazanmak, müzemize bir kupa daha götürmek kesinlikle çok isterim. Kazansak da kaybetsek de bu yaz bizim için çok güzel bir yaz olmuş olacak." dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Başantrenör Santarelli ve milli oyunculardan Eda Erdem Dündar ile Gizem Örge, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yendikleri maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Daniele Santarelli, bugün oynanan oyundan memnun olduğunu aktararak, "Özellikle teknik anlamda istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir blok defans sistemi kurduk, çok iyi servis attık ve bunun sonucunda da açıkçası gayet iyi bir oyun sahaya koyduk. Kesinlikle taraftarlar, takımım, federasyon ve herkes bu zaferi çok hak ediyordu. Kesinlikle çok güzel bir atmosfer vardı. Bu maçı oynamayı iple çekiyordum. Çok güzel bir atmosfer olacağını biliyordum. Final için de yarın burada güzel bir atmosferin olacağını biliyorum. Yarın için de çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Yolun sonu altın olsun: Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası
VOLEYBOL

Yolun sonu altın olsun: Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Finalde tercih ettiği bir takım olmadığını kaydeden Santarelli, "Bence İtalya'nın daha fazla şansı var. Çünkü Polonya çok uzun zamandır yarı finale çıkmamıştı. İtalya, çok uzun zamandır buralarda oynuyor. Onlar çok daha tecrübeli. Açıkçası otele gidip şimdi maçı izlemek çok keyifli olacak." şeklinde görüş belirtti.

İtalyan çalıştırıcı, finalde ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Yaşadığımız zaferlerin keyfini çıkarmalıyız. Çünkü her zaman kazanamayız. Bence takımımla çok özel bir şey yaptık. Bir final daha kazanmak, müzemize bir kupa daha götürmek kesinlikle çok isterim. Takımla bunun için çalışıyoruz zaten. Kazansak da kaybetsek de bu yaz bizim için çok güzel bir yaz olmuş olacak. Milletler Ligi'ni kazandık. Milletler Ligi'nden sonraki süreçte de çok mutlu olduk." diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli
Başlık ResmiA Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli

DÜNDAR: "MAÇIN İLK SAYISINDAN SON SAYISINA KADAR OYUNUMUZA ODAKLANDIK"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Sırbistan karşısında maçın başından sonuna kadar sahaya çok iyi odaklandıklarını söyledi.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını anlatan Eda, "Bir hedef daha tamamlandı. Sırbistan gibi güçlü bir rakibe karşı 3-0'lık net skor, bizim için çok değerli. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Maçın ilk sayısından son sayısına kadar oyunumuza odaklandık. Bence blok defansta çok iyi iş yaptığımızı düşünüyoruz. Rakibimizin çok önemli oyuncularını durdurmayı başardık. Çok iyi bir pasör olan Maja Ognjenovic'i oyundan çıkarmayı başardık. Takım olarak iyi voleybol oynadığımızı düşünüyoruz. Özellikle defanstan çıkardığımız topları iyi öldürdük. Hocamızın verdiği tüm taktikleri yerine getirebildik." ifadelerini kullandı.

Final hakkında görüşlerini belirten tecrübeli oyuncu, "Avrupa'nın en iyi iki takımı karşılaşacak. Tabii ki de seyir zevki yüksek ve zorlu bir maç olacağını düşünüyoruz. Bugün çok güzel bir seyirci vardı. Rakibe çok iyi baskı kurdular. Kendi seyircimiz önünde oynama avantajını yaşadık. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir destek vardı. Yarın önemli gün. Umuyoruz ki hem ekran başında bizi izleyenler hem de sahada yanımızda olanlarla beraber tüm Türkiye tek yürek olup o kupaya tekrardan kavuşmak için her şeyimizi vereceğiz. Umarım şans da top da bizden yana olur." dedi.

Eda Erdem Dündar, başantrenör Santarelli ve ekibiyle Sırbistan'ı iyi analiz ettiklerini dile getirerek, "Konuştuklarımızı maç içerisinde yapabildiğimiz için de mutluyuz. Tabii ki de biz orta oyuncular olarak bloğu çektiğimiz zaman Vargas gibi çok önemli bir hücum gücümüz rahatlıyor. Kesinlikle bu, takım oyunu, hep birlikte bunu başarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic'in sarı kart görmesinin ardından maç içerisinde oluşan gerginliğe değinen Eda Erdem Dündar, "Sırbistan ile 2019 yılında oynadığımız final maçında da böyle bir şey olmuştu. Maç içinde bunlar yaşanabiliyor. Zaman zaman biz yapabiliyoruz ya da rakip de yapabiliyor. Biz, her şeye rağmen odağımızı kaybetmedik. Rakiple çok ilgilenmedik. Bu da bence bizim için bir avantaj oldu." ifadelerini kullandı.

,

Eda Erdem Dündar
Başlık ResmiEda Erdem Dündar

GİZEM ÖRGE: "YARI FİNALE YAKIŞIR BİR MÜCADELE OLDU"

Milli oyuncu Gizem Örge ise gösterdikleri performanstan dolayı mutlu olduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Takımla gurur duyuyorum. Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Bir iki kritik hakem kararı oldu. Bir iki böyle hata yaptığımız an oldu ve taraftarlar oralarda çok iyi itici bir güçtü. Bugün seyircimiz çok aktifti. Yarın da aynı enerjiyle hep birlikte buradan kupayla ayrılmak istiyoruz. Gerçekten taraftarlar bugün maçı bizimle oynadı. O yüzden bu böyle olduğunda biz de çok iyi hissediyoruz. Çok daha agresif ve motive oynuyoruz. O yüzden onların desteği bizim için çok önemli. Yarın aynı enerjiyle görüşmek üzere."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Voleybol
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
Oyuncunun vücudunda morluklar tespit edildi
İŞTE DERBİNİN KADROLARI
İŞTE DERBİNİN KADROLARI
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
ZİRVEYE BİR ADIM KALDI!
ZİRVEYE BİR ADIM KALDI!
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
MÜSTEHCENLİK OPERASYONU!
MÜSTEHCENLİK OPERASYONU!
Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı
TAHLİYEYE MAHKEME FRENİ!
TAHLİYEYE MAHKEME FRENİ!
Katliamcı saldırganın annesi için yeni karar
"BU BİR HATIRLATMADIR"
Kıyafet düzenlemesi tartışmasına nokta koydu!
BATAN GEMİ BULUNDU!
BATAN GEMİ BULUNDU!
Tuğberk İmamoğlu 720 metre derinlikte tespit edildi
'KARDEŞLİK' VURGUSU
'KARDEŞLİK' VURGUSU
Erdoğan, "4 büyükler"in başkanlarını kabul etti
KATAR'DAN TÜRKİYE BELGESELİ!
KATAR'DAN TÜRKİYE BELGESELİ!
Fransa'yı geride bırakan Ankara formülüne dikkat çektiler
'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL ANI SAKLI'
'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL ANI SAKLI'
Luis Enrique'den G.Saray maçı için ilk açıklama
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 76 bin lira kâr etti!
'AL SANA SANTRFOR KARDEŞİM'
'AL SANA SANTRFOR KARDEŞİM'
Trabzon’un yeni golcüsünü eski hocaları anlattı
457 YILLIK EZBER BOZULUYOR
457 YILLIK EZBER BOZULUYOR
Dünya haritası değişecek, 164 ülke kabul etti
BAYRAKTAR'DAN KORKTULAR
BAYRAKTAR'DAN KORKTULAR
Yunan F-16'ları çaresiz bırakan gece taktiği!
EN DÜŞÜK MAAŞ...
EN DÜŞÜK MAAŞ...
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin
3 GÜNLÜK TALİMAT GELDİ
3 GÜNLÜK TALİMAT GELDİ
Putin, Trump'ın çağrısına karşılık verdi!
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
Köprü ve otoyol özelleştirmesi gündem olmuştu
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ!
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ!
14 saatlik yolculuk 3,5 saate düşecek
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Mercan Köşk oyuncuları ve karakterleri! Mercan Köşk dizisi oyuncu kadrosu
Mercan Köşk oyuncuları ve karakterleri! Mercan Köşk dizisi oyuncu kadrosu
Kaydet
Ankara'daki fuhuş operasyonunda 3. dalga! Çok sayıda tutuklama var
Ankara'daki fuhuş operasyonunda 3. dalga!
Kaydet
Erzurumspor ilki yaşadı, Konyaspor 4'te 0 yaptı
Erzurumspor ilki yaşadı, Konyaspor 4'te 0 yaptı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.