Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında derbi maçta Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan, iç sahada Konyaspor'u yenerek ligdeki ilk puanlarını alan sarı lacivertliler, bir sonraki hafta Samsunspor'u deplasmanda yenerek puanını 6 yaptı. Ligde Eyüpspor galibiyetiyle başlayan, ardından Alanya'dan eli boş dönen, son haftada Çorum'u farklı skorla yenen Beşiktaş da aynı puanda. Sarı lacivertli ekibin başında siyah beyazlılara karşı 5 kez rakip olan İsmail Kartal, 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Vincenzo Italiano ise Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek. Mücadele öncesinde takımların 11'leri netleşti.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Vincenzo Montella'nın liderliğindeki Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi

Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Agbadou, Murillo, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic

TEK EKSİK ASENSİO

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde kafa travması yaşadığı için gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu ile iyileşen Mert Günok, maçta forma giyebilecek.

Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı

İSMAİL KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı 5 kez rakip oldu.

Bu maçların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1 mücadelede ise rakibiyle berabere kaldı.

KAPALI GİŞE

Beşiktaş derbisi için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar, mücadelede tribünlerin tamamını dolduracak.

VİNCENZO ITALİANO'NUN İLK DERBİSİ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek.

Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş Futbol Takımı

VACLAV CERNY FORMDA

Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin performansı dikkati çekiyor.

Süper Lig'de sezona 3 maçta 2 golle başlayan Cerny, Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun en güvendiği isimlerden biri.

Eyüpspor müsabakasının ardından Çorum FK maçını da boş geçmeyen Çek oyuncu, Avrupa kupalarında ise 1 gol kaydetti.

Öte yandan Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 karşılaşmada 4 gol atmayı başardı.

VLAHOVİC, SON MAÇTA HAT-TRİCK YAPTI

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, ligde geçen hafta oynanan Çorum FK maçında 3 golle yıldızlaştı.

Siyah-beyazlı kariyerindeki ilk gollerini Karadeniz ekibine atan Vlahovic, yaptığı hat-trick ile galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de Vincenzo Italiano'nun en gol yollarındaki en büyük kozu durumunda.

Beşiktaş Futbol Takımı

YENİ TRANSFER ÜMİT AKDAĞ, FORMA BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ, derbide görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Dün İstanbul'a gelen ve lisansı çıkarılan futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ DERBİLER

Beşiktaş, Fenerbahçe ile geçen sezon oynadığı 3 derbide 1 galibiyet aldı.

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk yarısında evinde 3-2, ikinci devrede ise deplasmanda 1-0 kaybetti.

İki takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki randevusunda ise Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-1 yendi.

Fenerbahçe Futbol Takımı

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 365. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam oynanacak maçla 365. kez rakip olacak.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 504 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 141. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 140 müsabakada sarı-lacivertliler 51, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 162 kez, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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