Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yayın bilgileri belli oldu. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde iki ezeli rakip karşı karşıya geliyor. Maçı stadyumdan takip edemeyen futbolseverler, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini canlı izleyebilecekleri seçenekleri araştırıyor. Mücadelenin yayın kanalı ve canlı izleme seçeneklerine ilişkin detaylar netleşti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 100 yılı aşan rekabetlerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Kadıköy'de oynanacak sezonun ilk derbisinde iki takım da şampiyonluk yarışında önemli bir sonuç almak isterken gözler yeni transferlere, golcü oyunculara ve teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolara çevrildi. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev mücadele Fenerbahçe'nin sahasında, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Derbi öncesinde hücum oyuncularının performansı da öne çıkıyor. Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Mason Greenwood, Beşiktaş'ta ise Dusan Vlahovic, Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny skor katkılarıyla dikkat çekti. Greenwood ligde Konyaspor karşısında iki gol kaydederken, Vedat Muriç son iki lig maçında fileleri havalandırmayı başardı. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vlahovic ise Arca Çorum FK karşısında üç gol atarak siyah-beyazlı formayla ilk hat-trick'ine imza attı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? FB-BJK derbisi maçı yayın bilgileri

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin Türkiye'deki canlı yayın adresi beIN SPORTS 1 olacak. Yayın hakları kapsamında karşılaşma beIN SPORTS aboneliği üzerinden televizyondan takip edilebilecek.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe tarafında tribün ilgisi de yüksek seviyeye ulaştı. Derbi için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükenirken sarı-lacivertli taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da Beşiktaş karşısındaki istatistiğiyle öne çıkıyor. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce Beşiktaş ile oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? FB-BJK derbisi maçı yayın bilgileri

FB BJK DERBİSİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

FB-BJK derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20.00'de beIN SPORTS 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Süper Lig'in 4. haftasındaki karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe ile Beşiktaş bu mücadeleyle birlikte tüm kulvarlarda 365. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın uzun yıllara dayanan rekabetinde Fenerbahçe galibiyet sayısında üstün durumda. Geride kalan 364 karşılaşmada sarı-lacivertliler 137 kez kazanırken Beşiktaş 130 galibiyet elde etti, 97 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 504, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti. Süper Lig özelinde ise oynanan 140 maçta Fenerbahçe 51, Beşiktaş 44 kez galip geldi; 45 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? FB-BJK derbisi maçı yayın bilgileri

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE 18 OYUNCU İLKİ YAŞAYABİLİR

Derbinin dikkat çeken ayrıntılarından biri iki takım kadrosundaki yeni isimlerin fazlalığı olacak. Forma giymeleri halinde toplam 18 futbolcu, kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de Nathan Ake, Kojo Oppong, Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Mert Günok bu heyecanı sarı-lacivertli formayla ilk kez yaşayabilecek.

Beşiktaş'ta ise bu sayı 13'e çıkıyor. Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, Ernest Poku, Fabio Miretti, Salih Özcan ve Dusan Vlahovic'in de aralarında bulunduğu yeni isimler, Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde ilk Fenerbahçe derbilerine çıkacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? FB-BJK derbisi maçı yayın bilgileri

DERBİDE GÖZLER GOLCÜLERDE

Fenerbahçe ile Beşiktaş sezona hücum hatlarını önemli transferlerle güçlendirerek başladı. Sarı-lacivertliler Vedat Muriç'i yeniden kadrosuna katarken Romelu Lukaku ve Mason Greenwood gibi dikkat çeken isimleri de hücum rotasyonuna ekledi.

Beşiktaş tarafında ise Dusan Vlahovic kısa sürede gol yollarındaki etkisini gösterdi. Sırp santrfor Arca Çorum FK karşısında hat-trick yaparken Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny de üçer gollük katkılarıyla siyah-beyazlıların hücum performansında öne çıktı.

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