Ankara’nın ilan ettiği stratejik deniz parkları ve yeni adımlar, Atina kulislerinde endişeye yol açtı. Kathimerini gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Türkiye’nin ilan ettiği deniz parkları ve sınır bölgesindeki hamleleri karşısında Yunan makamları derin bir tedirginlik yaşıyor.

Türkiye'nin Ege'deki İHA faaliyetleri Yunan basınının gündeminden düşmüyor.

To Vima, Bayraktar TB2'lerin gece uçuşlarını ayrıntılı şekilde incelerken Türk İHA'larının gelişmiş sensörleriyle Yunan unsurlarını takip edebildiğini yazdı.

Kathimerini ise Bayraktarların son haftalarda Kuzeydoğu Ege'de neredeyse her gün görüldüğünü öne sürdü.

Atina'nın Bayraktar hesabı altüst oldu! F-16'ları çaresiz bırakan gece taktiği Yunanistan'ı kara kara düşündürüyor!

"ANKARA'NIN GECE STRATEJİSİ"

3 Eylül gecesi Bayraktar TB2 uçuşunu izleyen Yunan makamları harekete geçti.

Gelişmeyi "Ankara'nın gece stratejisi" başlığı altında inceleyen Yunan basını, Türk İHA'larının gece görevlerinin sıradan uçuşların ötesinde gözetleme ve keşif kabiliyeti sunduğunu yazdı.

YUNAN BASINI BAYRAKTARLARIN GECE KABİLİYETİNİ YAZDI

To Vima'nın haberinde modern Türk İHA'larının elektro-optik kameralar ve kızılötesi termal görüntüleme sistemleriyle donatıldığına dikkat çekildi.

Yunan basınına konuşan yetkililer de söz konusu sistemlerin karanlıkta Yunan Donanmasına ait gemilerin ısı izlerini tespit edebildiğini, adalardaki askeri hareketliliği takip edebildiğini ve savunma noktalarını gözetleyebildiğine değindi.

Özellikle gece uçuşlarıyla Yunan radarları ve hava savunma unsurlarının tepki sürelerinin de test edilebildiği ileri sürüldü.

Atinanın Bayraktar hesabı altüst oldu! F-16ları çaresiz bırakan gece taktiği Yunanistanı kara kara düşündürüyor!

TÜRK İHA'LARININ MALİYET AVANTAJINA DİKKAT ÇEKTİLER

Yunan gazetesinin üzerinde durduğu bir başka konu ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki operasyon maliyeti farkı oldu.

Türkiye Gazetesi'nin daha önce gündeme getirdiği maliyet farkını ele alan To Vima, Türk İHA'larının düşük maliyetlerle uzun süre görev yapabildiğini, buna karşılık Yunanistan'ın bazı durumlarda Bayraktarları takip etmek için F-16 savaş uçaklarını havalandırmak zorunda kaldığını yazdı.

Gazete, söz konusu durumun Yunan Hava Kuvvetleri için ciddi yakıt ve operasyon maliyeti oluşturduğunu öne çıkardı.

Yunan basını, İHA hareketliliği ile Ankara'nın ağustos ayında ilan ettiği iki deniz parkı arasında bağlantı kurulabileceğini yazdı.

YUNAN YETKİLİDEN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Diğer yandan Kathimerini'ye konuşan Yunan yetkili ise Bayraktarların gözetleme faaliyeti yürütüyor gibi göründüğünü ancak bölgedeki ticari uçakları taciz etmediğini itiraf etti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası