Filenin Sultanları finalde! Türkiye'nin final maçı ne zaman, rakibi kim?

Filenin Sultanları finalde yerini alarak 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk için son adıma ulaştı. Sırbistan karşısında alınan yarı final galibiyetinin ardından Türkiye'nin final maçının tarihi ve rakibi gündeme geldi. Peki, Türkiye'nin rakibi kim oldu?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna finalde devam ediyor. İstanbul'da oynanan yarı finalde Sırbistan engelini geçen milliler, kendi seyircisi önünde Avrupa'nın zirvesine çıkmak için bir kez daha sahaya çıkacak.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları'nın 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Şampiyonluk mücadelesine İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın son gününde önce üçüncülük karşılaşması, ardından Avrupa şampiyonunu belirleyecek final oynanacak. Türkiye'nin Sırbistan karşısında yarı final engelini aşmasının ardından tüm gözler 6 Eylül'deki şampiyonluk mücadelesine çevrildi.

Filenin Sultanları finalde! Türkiyenin final maçı ne zaman, rakibi kim?

TÜRKİYE'NİN FİNALDE RAKİBİ KİM?

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi İtalya-Polonya yarı final maçının galibi olacak. Turnuvanın diğer yarı finalinde iki ekip 5 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi kazanan takım, finalde Filenin Sultanları'nın rakibi olacak.

İtalya ve Polonya da eleme aşamasında rakiplerini geride bırakarak son dört takım arasına kaldı. İtalya çeyrek finalde İsveç'i 3-1 mağlup ederken Polonya, Hollanda karşısında 3-1 kazanarak yarı final biletini aldı. Türkiye'nin şampiyonluk maçındaki rakibi, İtalya-Polonya karşılaşmasının tamamlanmasıyla kesinleşecek.

Filenin Sultanları finalde! Türkiyenin final maçı ne zaman, rakibi kim?

TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FİNALE YÜKSELDİ

Türkiye, Sırbistan karşısında aldığı galibiyetle 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları böylece 2023'te elde ettiği tarihi Avrupa şampiyonluğunun ardından bir kez daha kupanın sahibi olabilmek için son maça çıkma hakkı kazandı. Türkiye, 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde de Sırbistan ile karşılaşmış ve rakibini 3-2 mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Ay-yıldızlı ekip 2026'daki şampiyonluk yolculuğunda eleme turlarında da başarılı sonuçlara imza attı. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sırbistan karşısındaki yarı final galibiyetiyle şampiyonluk maçına kalan Filenin Sultanları, 6 Eylül'de Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

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