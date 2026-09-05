İzmir'de Yunanistan tarafından geri itilen 57 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında iki farklı olayda Yunanistan tarafından geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan güçleri tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 57 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonlarıyla kurtarıldı.

İlk olay, 4 Eylül saat 06.15 civarında Çeşme ilçesi açıklarında yaşandı. Lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye TCSG-902 borda numaralı Sahil Güvenlik botunu gönderdi. Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlenen lastik bot içindeki 30 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

İzmirde Yunanistan tarafından geri itilen 57 göçmen kurtarıldı

SAL İÇERİSİNDE BULUNDULAR

Aynı gün saat 13.05'te ise Menderes ilçesi açıklarında ikinci bir ihbar alındı. Denizde can salı içinde bir grup göçmen olduğu bilgisi sonrasında KB-89 ve TCSG-311 borda numaralı Sahil Güvenlik gemi ve botları bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 27 düzensiz göçmen daha ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan toplam 57 düzensiz göçmenin 37'sinin Yemen, 9'unun Somali, 8'inin Sudan, 2'sinin Çad ve 1'inin Etiyopya uyruklu olduğu belirtildi. Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BAKMADAN GEÇME 3. SAYFA İzmir Seferihisar açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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