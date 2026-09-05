Çamura gömülen evden 10 gün sonra sağ çıktı!

BİNLERCE KİŞİ HALA KAYIP

Felaketin bilançosu ise ağırlaşmaya devam ediyor. Nepal Ulusal Afet Ajansının paylaştığı verilere göre ülkede 1.344 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaklaşık 5 bin kişi ise hâlâ kayıp.

Çin devlet medyasının aktardığı verilere göre Çin'de de 31 kişi hayatını kaybetti, 531 kişiden haber alınamıyor. İki ülkedeki toplam can kaybı 1.375'e ulaşırken kayıp sayısı 5 bin 500'ü aştı.