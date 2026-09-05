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Dünya

Çamura gömülen evden 10 gün sonra sağ çıktı!

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Çamura gömülen evden 10 gün sonra sağ çıktı!

Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan selin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaketin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen ekipler iki kişiye sağ ulaşmayı başardı.

Çamura gömülen evden 10 gün sonra sağ çıktı!

ÇAMURA GÖMÜLEN EVDE 10 GÜN HAYATTA KALDI

Nuwakot bölgesindeki Trishuli Bazar'da çalışmalarını sürdüren ekipler, alt katları kalın çamur tabakası altında kalan bir evde 64 yaşındaki Shrestha'yı canlı buldu.

Polis Müdür Yardımcısı Hawari, "Bir polis ekibi bölgeyi temizlerken kadını buldu. Tedavi için Katmandu'ya helikopterle nakledildi" dedi.

Kurtarma anlarında ekiplerin sevinç çığlıkları attığı görüntülere yansıdı.

Çamura gömülen evden 10 gün sonra sağ çıktı!

225 METRELİK TÜNELDEN DE SAĞ ÇIKARILDI

Bir başka sevindirici haber Rasuwa'daki Upper Trishuli-1 Hidroelektrik Projesi'nden geldi. Nepalli askerler ile Güney Koreli afet uzmanlarının katıldığı operasyonda Çin vatandaşı bir işçi, hidroelektrik tünelinden sağ çıkarıldı.

Kurtarılan işçi helikopterle tahliye edilirken sağlık durumu yakından takip edilecek.

Daha önce aynı bölgede iki Nepalli işçinin de sağ kurtarıldığı açıklandı.

Çamura gömülen evden 10 gün sonra sağ çıktı!

BİNLERCE KİŞİ HALA KAYIP

Felaketin bilançosu ise ağırlaşmaya devam ediyor. Nepal Ulusal Afet Ajansının paylaştığı verilere göre ülkede 1.344 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaklaşık 5 bin kişi ise hâlâ kayıp.

Çin devlet medyasının aktardığı verilere göre Çin'de de 31 kişi hayatını kaybetti, 531 kişiden haber alınamıyor. İki ülkedeki toplam can kaybı 1.375'e ulaşırken kayıp sayısı 5 bin 500'ü aştı.

Çamura gömülen evden 10 gün sonra sağ çıktı!

BUZUL VE KAYA ÇÖKMESİ FELAKETİ TETİKLEDİ

26 Ağustos'ta Çin-Nepal sınırı yakınındaki buzul ve kaya çökmesinin ardından oluşan dev su ve çamur kütlesi yerleşim bölgelerini vurdu. Uzmanlara göre felaket, dağlık alandaki buzul parçalarının kopmasıyla tetiklendi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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