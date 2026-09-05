Galatasaray'dan 3 sakat oyuncu için açıklama: Osimhen detayı dikkat çekti

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina ile antrenmanda sakatlık yaşayan Wilfried Singo'nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Osimhen ve Lemina'nın tedavilerine başlanırken, iki oyuncunun MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağı bildirildi. Singo'nun tetkiklerinde ise sağ uyluk arka adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama tespit edildi.

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşma sonrası sakatlık gelişmeleri yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Victor Osimhen

OSIMHEN VE LEMINA'NIN MR'I YARIN ÇEKİLECEK

Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın kontrollerinde sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildiği açıklandı.

İki futbolcunun da tedavilerine başlandığını duyuran Galatasaray, Osimhen ve Lemina'nın MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağını bildirdi. Oyuncuların sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı, yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Victor Osimhen

ANTRENMANDA SAKATLANAN SINGO'DAN KÖTÜ HABER

Galatasaray'ın antrenmanında sağ dizinin arka bölgesine darbe alan Wilfried Singo ise kontrolden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Singo'nun MR dahil ileri tetkiklerinin gerçekleştirildiği ve kontroller sonucunda sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama tespit edildiği belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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