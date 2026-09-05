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Spor

MHK derbi için kararını verdi: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR'ı belli oldu

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MHK derbi için kararını verdi: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR'ı belli oldu

Süper Lig'in 4'üncü haftasında bugün saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) belli oldu.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

İsmaişl Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Vincenzo Italiano liderliğindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında bugün saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

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HAKEM EKİBİ

Zorlu müsabakada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

VAR HAKEMİ POLONYA'DAN

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde VAR'da Polonya'dan Tomasz Kwiatkowski'nin görev yapacağını açıkladı. Kwiatkowski'ye AVAR'da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) Murat Altan eşlik edecek.

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