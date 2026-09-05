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Eyüpsultan'da İSKİ çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

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Eyüpsultan'da İSKİ çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı
Fotoğraf Başlığı Eyüpsultanda İSKİ çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri çalışma yaparken doğal gaz borusunu patlattı. Çevreye yayılan gaz paniğe neden olurken ekiplerin müdahalesiyle gaz kesildi.

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İstanbul Eyüpsultan’da, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin çalışması esnasında doğalgaz hattı zarar gördü. Çevrede paniğe sebep olan olay sonrası bölgeye sevk edilen ekipler gazın kesilmesinin sonrasında borunun onarma çalışmasını yaptı.

Olay, saat 11.00 civarında Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi üstünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, sokak üstünde kazı çalışması yapmaya başladı. Kazı esnasında ekipleri binaya giden doğalgaz borusunu patlattı. Etrafa yoğun koku yayılırken, kokuyu alan vatandaşlar panikle dışarı kaçtı.

Eyüpsultanda İSKİ çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı
Başlık ResmiEyüpsultanda İSKİ çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri gönderildi. Olay sonrası ekipler sokağı şeritle kapatarak güvenlik tedbiri alırken, doğalgaz ekipleri ise gazı kesti. Gazın kesilmesinin sonrasında boruyu onarma çalışması yapıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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