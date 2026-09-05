15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile 8 otoyol ve 2 çevre yolunun 30 yıllığına işletme hakkının devredilmesini öngören kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Kamuoyundaki tartışmalara açıklık getiren bakanlık, mülkiyetin devlette kalacağını belirtirken, otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr ettiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İşte detaylar...

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işlettiği bazı köprü ve otoyollar için özelleştirme kararı alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de dahil olmak üzere 8 otoyol ve 2 çevre yolu için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verildi.

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Özelleştirmeye dahil olan köprü ve otoyollar şöyle sıralandı:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,

KGM Avrupa Otoyolu,

KGM Anadolu Otoyolu,

İzmir-Aydın Otoyolu,

İzmir-Çeşme Otoyolu,

Niğde-Mersin-Adana (Batı) Otoyolu,

Adana (Doğu)-Gaziantep (Batı) Otoyolu,

Gaziantep (Doğu)-Şanlıurfa Otoyolu,

Toprakkale-İskenderun Otoyolu,

Çevre Otoyolları,

Bursa Çevre Otoyolu (Çağlayan kavşağı-Yenişehir kavşağı)

2. Gaziantep Çevre Otoyolu.

Köprü ve otoyolların özelleştirilme kararı gündem olmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tartışmalara neden olan karar sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzenlemenin kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyet hakkının devllette kalması kaydıyla işletme hakkının devredilmesiyle ilgili olduğu belirtildi. Ayrıca kamuoyunda dolaşan otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Özelleştirme İdaresi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan otoyol ve köprülere yönelik teknik, hukuki ve mali hazırlık çalışmaları; ilgili kurumlarla koordinasyon içinde, mevzuata uygun ve şeffaf biçimde sürdürülmektedir.

Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin Devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil; otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.

"YILLIK 600 MİLYON DOLAR KÂR DOĞRU DEĞİL"

Diğer yandan, kamuoyunda otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr ettiği ve 30 yıllık toplam kârın 18 milyar dolara ulaştığı yönünde eksik ve yanıltıcı değerlendirmeler yapılmaktadır. Oysa 600 milyon dolar kâr değil, gelirdir. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon doları bakım ve onarım giderlerine ayrılmaktadır. Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamaları ile personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar, otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır.

Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yıl ile çarpılarak “30 yıllık kâr” veya “kamu zararı” hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir. Altyapı değerlemelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, işletme ve personel giderleri, finansman maliyetleri ve riskler birlikte dikkate alınır.

Yukarıda belirtildiği üzere, yürütülen çalışmaların temel amacı; hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak, işletme verimliliğini yükseltmek ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmaktır. Ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır. 5.9.2026 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmeyip, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığını yetkilendirmektedir. Sürecin tüm aşamaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde, şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak yürütülmektedir."

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