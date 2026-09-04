Galasaray'dan ikinci defa ayrılan yıldız için karar: Şampiyonlar Ligi sürprizi

Galataasaray, Ocak 2024'te 30 milyon euro bonservisle Bayern Mühih'e gönderdiği Sacha Boey'i geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralamasına karşın satın alma opsiyonunu kullanmadı. Almanya'ya dönen Fransız sağ bek, yeni bir transfere imza atması beklenirken takımda kaldı. Bundesliga temsilcisi, Boey'le ilgili sürpriz bir karar aldı.

Avrupa'nın birçok liginde yaz transfer dönemi kapanırken; Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararının ardından İngiltere'den Fulham ve İskoçya'dan Celtic gibi kulüplerle adı anılan Sacha Boey, beklentinin aksine Bayern Münih'te kaldı.

Sacha Boey'in, Bayern Münih ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNDA

Bundesliga kulübünün, 24 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosu için UEFA'ya bildirilen listede 25 yaşındaki futbolcuya da yer vermesi dikkat çekti. Alman basınında yer alan haberlerde, çalışmalarını bir süredir bireysel olarak sürdüren Sacha Boey için Bayern Münih'te yeniden forma şansı doğabileceği belirtildi.

Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

"KALIRSA YENİDEN TAKIMIN PARÇASI OLUR"

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, dün yaptığı açıklamada, Fransız futbolcunun takımda kalma ihtimalinin sorulması üzerine, "Hem bizim hem de onun planı farklıydı. Ancak futbolda böyle şeyler olabiliyor. Takımda kalması ihtimali doğal olarak daha yüksek. Futbolda işler böyle yürüyor. Eğer tüm transfer piyasaları kapanır ve burada kalırsa takımımızın düzenli bir üyesi olacak. Boey her zaman kusursuz davrandı, harika bir hazırlık dönemi geçirdi" cevabını verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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