Türkiye’de resmi olarak satılan katlanabilir telefonların sayısı dokuz modele ulaştı. İşte Samsung’un yeni Galaxy Z Fold8 ailesinden Huawei Mate X7’ye, HONOR Magic V6’dan daha ulaşılabilir TECNO modellerine kadar Türkiye’de resmi garantili olarak satın alınabilen katlanabilir telefonlar ve öne çıkan özellikleri.

Katlanabilir telefonlar artık yalnızca teknoloji gösterilerinde karşımıza çıkan deneysel cihazlar değil. Daha ince gövdeler, büyüyen bataryalar, gelişmiş menteşeler ve suya dayanıklılık özellikleriyle birlikte günlük kullanım açısından çok daha olgun bir noktaya ulaştılar.

Türkiye’deki seçenekler de son birkaç yılda önemli ölçüde arttı. Samsung pazardaki en geniş ürün ailesini sunarken Huawei, HONOR, OPPO, Xiaomi ve TECNO da farklı fiyat aralıklarındaki katlanabilir modelleriyle rekabete katılıyor.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD8 ULTRA

Samsung’un Türkiye’de sattığı en gelişmiş katlanabilir telefon olan Galaxy Z Fold8 Ultra, büyük ekranı ve 200 megapiksellik kamerasıyla klasik amiral gemilerine alternatif oluşturuyor. Açıldığında küçük bir tablete dönüşen cihaz, özellikle çoklu görev ve içerik üretimi için hazırlanmış.

Samsung’un Türkiye’de açıkladığı başlangıç fiyatı 256 GB model için 151.999 TL olan fiyat modelin 512 GB için 163.999 TL ve 1 TB depolama ve 16 GB RAM’li model için 187.999 TL olarak belirlendi.

Türkiye’de satılan katlanabilir telefonlar: İşte 190.000 TL’ye varan fiyatlar ve tüm özellikleri

Ana ekran: 8 inç, 120 Hz Dynamic AMOLED



Kapak ekranı: 6,5 inç



Açık ekran: 8,0 inç



İşlemci: Galaxy için Snapdragon 8 Elite Gen 5



Bellek ve depolama: 12 veya 16 GB RAM, 256 GB’tan 1 TB’a kadar depolama



Arka kamera: 200 MP ana, 50 MP ultra geniş açı ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto



Batarya: 5.000 mAh, 45 W kablolu şarj



Ağırlık: 215 gram



Türkiye başlangıç fiyatı: 151.999 TL

SAMSUNG GALAXY Z FOLD8

Galaxy Z Fold8, Ultra modelden daha küçük ve hafif bir gövde sunuyor. Samsung bu modeli büyük ekran isteyen ancak telefonunu daha rahat taşımaya öncelik veren kullanıcılar için konumlandırıyor.

Cihazın 5,5 inçlik dış ekranı, uzun ve dar ekran kullanan önceki Fold modellerinden farklı olarak daha kompakt bir yapıya sahip. Telefon açıldığında 7,6 inçlik ve 4:3 oranındaki ana ekran kullanılabiliyor. Türkiye başlangıç fiyatı 131.999 TL olarak açıklandı

Türkiye’de satılan katlanabilir telefonlar: İşte 190.000 TL’ye varan fiyatlar ve tüm özellikleri

Ana ekran: 7,6 inç, 120 Hz Dynamic AMOLED



Kapak ekranı: 5,5 inç



İşlemci: Galaxy için Snapdragon 8 Elite Gen 5



Bellek ve depolama: 12 veya 16 GB RAM, 256 GB’tan 1 TB’a kadar depolama



Arka kamera: 50 MP ana ve 50 MP ultra geniş açı



Batarya: 4.800 mAh, 45 W kablolu şarj



Ağırlık: 201 gram



Türkiye başlangıç fiyatı: 131.999 TL

SAMSUNG GALAXY Z FLİP8

Galaxy Z Flip8, açıldığında klasik bir akıllı telefon boyutuna ulaşırken katlandığında cebinde çok daha az yer kaplayan bir tasarım sunuyor. Genişletilen dış ekran üzerinden bildirimleri kontrol etmek, mesajlara yanıt vermek ve bazı uygulamaları telefonu açmadan kullanmak mümkün.

Samsung’un en ince ve hafif Flip modeli olarak tanımladığı telefon, fotoğraf ve video çekerken yarı açık biçimde kendi standı üzerinde de kullanılabiliyor. Türkiye’deki başlangıç fiyatı 96.999 TL.

Türkiye’de satılan katlanabilir telefonlar: İşte 190.000 TL’ye varan fiyatlar ve tüm özellikleri

Ana ekran: 6,9 inç, 120 Hz Dynamic AMOLED



Kapak ekranı: 4,1 inç FlexWindow



İşlemci: Galaxy için Snapdragon 8 Elite Gen 5



Bellek ve depolama: 12 GB RAM, 256 veya 512 GB depolama



Arka kamera: 50 MP ana ve 12 MP ultra geniş açı



Ön kamera: 10 MP



Batarya: 4.300 mAh



Ağırlık: 180 gram



Türkiye başlangıç fiyatı: 96.999 TL

HONOR MAGİC V6

HONOR Magic V6, ince gövdesine rağmen 6.660 mAh kapasiteli büyük bir batarya taşımasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Katlandığında 8,75 mm kalınlığa sahip olan telefon, 219 gramlık ağırlığıyla standart amiral gemilerine yakın bir kullanım sunuyor.

Hem IP68 hem de IP69 dayanıklılık sertifikasına sahip olan model, 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle Türkiye’de satılıyor. Tavsiye edilen satış fiyatı 129.999 TL olarak açıklandı.

Türkiye’de satılan katlanabilir telefonlar: İşte 190.000 TL’ye varan fiyatlar ve tüm özellikleri

Ana ekran: 7,95 inç, 1-120 Hz LTPO OLED



Kapak ekranı: 6,52 inç, 1-120 Hz LTPO OLED



İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5



Bellek ve depolama: 16 GB RAM ve 512 GB depolama



Arka kamera: 50 MP ana, 64 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açı



Batarya: 6.660 mAh



Şarj: 80 W kablolu ve 66 W kablosuz



Dayanıklılık: IP68 ve IP69



Türkiye fiyatı: 129.999 TL

HUAWEİ MATE X7

Huawei Mate X7, Türkiye’de satılan katlanabilir telefonlar arasında kamera donanımına en fazla ağırlık veren seçeneklerden biri. Değişken diyaframlı ana kameraya 50 megapiksellik telefoto makro ve 40 megapiksellik ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.

Modelde 8 inçlik ana ekran, 5.300 mAh batarya ve IP58/IP59 dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Ancak satın alma kararı verilirken iki önemli ayrıntının göz önünde bulundurulması gerekiyor: Türkiye’deki Mate X7, 5G yerine 4.5G bağlantı sunuyor ve Google Mobil Hizmetleri cihazda yerel olarak bulunmuyor. Uygulamalar Huawei AppGallery üzerinden sağlanıyor. Huawei’nin çevrim içi mağazasındaki liste fiyatı 139.999 TL.

Türkiye’de satılan katlanabilir telefonlar: İşte 190.000 TL’ye varan fiyatlar ve tüm özellikleri

Ana ekran: 8 inç, 1-120 Hz LTPO OLED



Kapak ekranı: 6,49 inç, 1-120 Hz LTPO OLED



İşlemci: Kirin 9030 Pro



Bellek ve depolama: 16 GB RAM ve 512 GB depolama



Arka kamera: 50 MP değişken diyaframlı ana, 40 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto makro



Batarya: 5.300 mAh



Şarj: 66 W kablolu ve 50 W kablosuz



Dayanıklılık: IP58 ve IP59



Bağlantı: 4.5G



Türkiye liste fiyatı: 139.999 TL

OPPO FİND N6

OPPO Find N6, katlandığında yalnızca 8,93 mm kalınlığa ulaşan gövdesiyle Türkiye’de satılan en ince kitap tipi katlanabilir telefonlardan biri. Telefonun 8,12 inçlik iç ekranına 6,62 inçlik, standart telefon oranlarına yakın bir kapak ekranı eşlik ediyor.

Hasselblad destekli kamera sistemine sahip cihazın telefoto kamerasıyla uzak çekimlerin yanında 10 santimetreden telefoto makro çekim de yapabiliyor. Find N6 için 179.999 TL tavsiye edilen çıkış fiyatı açıklanmış olsa da model farklı kampanyalarla daha düşük fiyatlara bulunabiliyor.

Türkiye’de satılan katlanabilir telefonlar: İşte 190.000 TL’ye varan fiyatlar ve tüm özellikleri

Ana ekran: 8,12 inç, 1-120 Hz LTPO AMOLED



Kapak ekranı: 6,62 inç, 1-120 Hz LTPO AMOLED



İşlemci: Yedi çekirdekli Snapdragon 8 Elite



Bellek ve depolama: 16 GB RAM ve 512 GB depolama



Arka kamera: 50 MP ultra geniş açı, 50 MP telefoto, ve 200 MP geniş açı



Batarya: 6.000 mAh silikon-karbon



Şarj: 80 W kablolu ve 50 W kablosuz



Ağırlık: 229 gram



Dayanıklılık: IP56, IP58 ve IP59



Tavsiye edilen çıkış fiyatı: 179.999 TL

XİAOMİ MIX FLİP

Xiaomi MIX Flip, Xiaomi’nin Türkiye’de resmi olarak satışa sunduğu ilk dikey katlanabilir telefon oldu. Cihazın 4,01 inçlik dış ekranı yalnızca bildirim göstermekle kalmıyor; birçok uygulama ve telefon görüşmesi dış ekran üzerinden kullanılabiliyor.

Leica imzalı kamera sisteminde klasik ultra geniş açı kamera yerine 47 mm odak uzaklığına sahip telefoto kamera tercih edilmiş. Böylece cihaz portre ve yakın plan çekimlere daha fazla ağırlık veriyor. Xiaomi’nin resmi Türkiye mağazasında 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı sürüm 67.999 TL liste fiyatıyla yer alıyor.

Türkiye’de satılan katlanabilir telefonlar: İşte 190.000 TL’ye varan fiyatlar ve tüm özellikleri

Ana ekran: 6,86 inç, 1-120 Hz LTPO AMOLED



Kapak ekranı: 4,01 inç, 120 Hz AMOLED



İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3



Bellek ve depolama: 12 GB RAM ve 512 GB depolama



Arka kamera: OIS destekli 50 MP ana ve 50 MP Leica telefoto



Ön kamera: 32 MP



Batarya: 4.780 mAh



Şarj: 67 W kablolu



Ağırlık: 192 gram



Türkiye liste fiyatı: 67.999 TL

TECNO PHANTOM V FOLD2 5G

Phantom V Fold2 5G, Türkiye’de satılan kitap tipi katlanabilir telefonlar arasında fiyatıyla öne çıkıyor. 7,85 inçlik ana ekranı, üç adet 50 megapiksellik arka kamerası ve kalem desteğiyle daha pahalı modellere alternatif oluşturuyor.

Telefonun MediaTek Dimensity 9000+ işlemcisi günümüzün en yeni amiral gemisi yongalarından biri değil. Buna karşılık 12 GB RAM, 512 GB depolama ve 5.750 mAh batarya günlük kullanım için güçlü bir donanım paketi sunuyor. Model Türkiye’ye 58.000 TL ile 65.000 TL arasında fiyatla satılıyor.

Türkiye’de satılan katlanabilir telefonlar: İşte 190.000 TL’ye varan fiyatlar ve tüm özellikleri

Ana ekran: 7,85 inç, 2K+ AMOLED



Kapak ekranı: 6,42 inç AMOLED



İşlemci: MediaTek Dimensity 9000+



Bellek ve depolama: 12 GB RAM ve 512 GB depolama



Arka kamera: 50 MP ana, 50 MP portre ve 50 MP ultra geniş açı



Ön kameralar: İki adet 32 MP



Batarya: 5.750 mAh



Şarj: 70 W kablolu ve 15 W kablosuz



Ağırlık: 249 gram



Türkiye çıkış fiyatı: 60.000 TL

TECNO PHANTOM V FLİP2 5G

TECNO Phantom V Flip2 5G, Türkiye’de resmî garantili olarak bulunabilen en ulaşılabilir dikey katlanabilir telefonlardan biri. 3,64 inçlik dış ekran, uygulamaları çalıştırmak ve ana kameralarla selfie çekmek için kullanılabiliyor.

Model, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle Türkiye’de 49.999 TL tavsiye edilen fiyat üzerinden satışa çıktı. Kampanyalı perakende fiyatı dönem dönem bu seviyenin altına düşebiliyor.

Türkiye’de satılan katlanabilir telefonlar: İşte 190.000 TL’ye varan fiyatlar ve tüm özellikleri

Ana ekran: 6,9 inç, 120 Hz LTPO AMOLED



Kapak ekranı: 3,64 inç AMOLED



İşlemci: MediaTek Dimensity 8050



Bellek ve depolama: 8 GB RAM ve 256 GB depolama



Arka kamera: 50 MP ana ve 50 MP ultra geniş açı



Ön kamera: Otomatik odaklamalı 32 MP



Batarya: 4.720 mAh



Şarj: 70 W kablolu



Ağırlık: 196 gram



Türkiye çıkış fiyatı: 49.999 TL

Bu modellerin dışında Motorola Razr 60 ve Vivo X Fold serisi bazı pazaryerlerinde veya ithalatçı mağazalarda bulunabiliyor. Huawei Mate XT Ultimate gibi üçe katlanan modeller de bazı ithalatçılar üzerinden satın alınabiliyor. Buna karşılık model Huawei Türkiye’nin güncel çevrim içi mağazasında yer almıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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