Sosyal medya paylaşımları ve farklı tarzıyla sık sık gündeme gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kez canlı yayın sırasında yaptığı hareketlerle dikkat çekti. Takipçileriyle doğrudan iletişim kuran Paşinyan’ın kameraya el hareketleriyle kalp göndermesi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, takipçileriyle etkileşim kurduğu canlı yayınlarına bir yenisini ekledi. Son dönemde sosyal medya platformlarında daha sık canlı yayın açarak gündelik konular hakkında takipçileriyle sohbet eden Paşinyan, son yayınında yaptığı hareketlerle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Paşinyan’ın canlı yayın görüntüleri gündem oldu! Kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu

TAKİPÇİLERİNE KALP GÖNDERDİ

Canlı yayın sırasında kameraya karşı samimi bir tavır sergileyen Paşinyan, yayının ilerleyen dakikalarında ise elleriyle kalp işareti yaparak izleyicilerine gönderme yaptı. Paşinyan’ın kaydedilen görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede çok kez görüntülendi.

Paşinyan’ın canlı yayın görüntüleri gündem oldu! Kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu

O GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞIYOR

Öte yandan başbakanın takipçileriyle kurduğu sıra dışı iletişim biçimi de kullanıcıların yorumlarının odağına yerleşti. Özellikle devlet yöneticilerinin alışılmış resmi görüntüsünden farklı bir profil sergilemesi, sosyal medyada çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar Paşinyan’ın sosyal medyayı kullanma biçimini doğal ve samimi bulurken, bazıları ise başbakanlık makamına uygun olmayan bir görüntü verdiğini savundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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