505 bin kişinin bilgileri çalındı! Türkiye'nin ünlü dönercisine milyonluk ceza

Türkiye'nin ünlü markalarından Baydöner'de yaşanan veri sızıntısıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 505 bin kişinin verilerini çaldıran Baydörner'e gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması ve ihlalden etkilenen kişilere bildirim yapılmaması gerekçesiyle toplam 1 milyon lira ceza kesti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Baydöner'de yaşanan veri ihlaline ilişkin incelemesini tamamladı. KVKK'nın incelemesine göre olay, Baydöner'in bilgi işlem biriminde çalışan bir personelin bilgisayarına yetkisiz erişim sağlanmasıyla başladı. Saldırganların çalışana ait kullanıcı adı ve şifreleri ele geçirerek şirket sistemlerine giriş yaptığı tespit edildi.

HANGİ BİLGİLER ÇALINDI?

Siber saldırı sonucunda 505 bin 337 müşterinin kişisel verileri ele geçirildi. Söz konusu veriler arasında müşterilerin ad ve soyadı, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası ve yaşadığı şehir bilgilerinin bulunduğu belirtildi. Saldırganların daha sonra Baydöner yöneticisinin telefonuna mesaj göndererek şirkete ait bazı verilerin ellerinde olduğunu bildirdiği aktarıldı.

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1 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

KVKK, şirketin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri yeterli şekilde almadığı sonucuna vardı. Bu kapsamda Baydöner'e 800 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca veri ihlalinden etkilenen kişilere gerekli bildirimin yapılmaması nedeniyle 200 bin lira daha ceza uygulandı. Böylece şirkete verilen toplam idari para cezası 1 milyon liraya ulaştı.

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ALARM SİSTEMİ YOK!

Kararda, saldırganların şirket sistemlerine eriştiğinde durumu tespit ederek haber verecek bir alarm sisteminin bulunmadığına da dikkat çekildi. KVKK, bu durumu şirketin sistemlerini takip ve kontrol etme süreçlerindeki eksikliklerden biri olarak değerlendirdi. Ayrıca çalışanlara kişisel verilerin korunması konusunda yeterli eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılmasına gerekli özenin gösterilmediği belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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