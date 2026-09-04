Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

505 bin kişinin bilgileri çalındı! Türkiye'nin ünlü dönercisine milyonluk ceza

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
505 bin kişinin bilgileri çalındı! Türkiye'nin ünlü dönercisine milyonluk ceza

Türkiye'nin ünlü markalarından Baydöner'de yaşanan veri sızıntısıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 505 bin kişinin verilerini çaldıran Baydörner'e gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması ve ihlalden etkilenen kişilere bildirim yapılmaması gerekçesiyle toplam 1 milyon lira ceza kesti.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Baydöner'de yaşanan veri ihlaline ilişkin incelemesini tamamladı. KVKK'nın incelemesine göre olay, Baydöner'in bilgi işlem biriminde çalışan bir personelin bilgisayarına yetkisiz erişim sağlanmasıyla başladı. Saldırganların çalışana ait kullanıcı adı ve şifreleri ele geçirerek şirket sistemlerine giriş yaptığı tespit edildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Zincir marketlere açılan soruşturmada karar! İşte BİM, Migros ve ŞOK
EKONOMİ

Zincir marketlere açılan soruşturmada karar! İşte BİM, Migros ve ŞOK'a kesilen cezalar

HANGİ BİLGİLER ÇALINDI?

Siber saldırı sonucunda 505 bin 337 müşterinin kişisel verileri ele geçirildi. Söz konusu veriler arasında müşterilerin ad ve soyadı, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası ve yaşadığı şehir bilgilerinin bulunduğu belirtildi. Saldırganların daha sonra Baydöner yöneticisinin telefonuna mesaj göndererek şirkete ait bazı verilerin ellerinde olduğunu bildirdiği aktarıldı.

505 bin kişinin bilgileri çalındı! Türkiye'nin ünlü dönercisine milyonluk ceza
Başlık Resmi505 bin kişinin bilgileri çalındı! Türkiye'nin ünlü dönercisine milyonluk ceza

1 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

KVKK, şirketin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri yeterli şekilde almadığı sonucuna vardı. Bu kapsamda Baydöner'e 800 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca veri ihlalinden etkilenen kişilere gerekli bildirimin yapılmaması nedeniyle 200 bin lira daha ceza uygulandı. Böylece şirkete verilen toplam idari para cezası 1 milyon liraya ulaştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Vatandaşa devlet kalkanı! Akaryakıtta vazgeçilen vergi dudak uçuklattı
EKONOMİ

Vatandaşa devlet kalkanı! Akaryakıtta vazgeçilen vergi dudak uçuklattı

ALARM SİSTEMİ YOK!

Kararda, saldırganların şirket sistemlerine eriştiğinde durumu tespit ederek haber verecek bir alarm sisteminin bulunmadığına da dikkat çekildi. KVKK, bu durumu şirketin sistemlerini takip ve kontrol etme süreçlerindeki eksikliklerden biri olarak değerlendirdi. Ayrıca çalışanlara kişisel verilerin korunması konusunda yeterli eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılmasına gerekli özenin gösterilmediği belirtildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
“SİLAHLAR ÇALINDI” SAVUNMASI!
“SİLAHLAR ÇALINDI” SAVUNMASI!
Saldırganın babası oğlundan şikayetçi oldu
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
SORUŞTURMADA KARAR ÇIKTI!
İşte BİM, Migros ve ŞOK'a kesilen cezalar
'TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT'
'TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT'
AB ülkesi "Model yapacağız" diyerek duyurdu!
505 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI!
505 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI!
Türkiye'nin ünlü dönercisine milyonluk ceza
GALATASARAY
GALATASARAY "MAAŞ" RAPORU
11 oyuncu gitti, 5 imza geldi, fark dikkat çekti
VATANDAŞA DEVLET KALKANI!
VATANDAŞA DEVLET KALKANI!
Akaryakıtta vazgeçilen vergi dudak uçuklattı
HAHAMLAR TRUMP'LA BULUŞTU
HAHAMLAR TRUMP'LA BULUŞTU
Netanyahu'ya en büyük darbe Beyaz Saray'dan!
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ!
Son anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
'SANTRFOR BİLE OYNAR'
'SANTRFOR BİLE OYNAR'
Beşiktaş’ın yeni transferini öve öve bitiremediler
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ!
Dev bankadan dikkat çeken Türkiye raporu
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
Kandil ve Öcalan aynı noktada, onlar başka yerde
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
ATİNA'NIN TÜRKİYE HESABI DEĞİŞTİ
AB planının perde arkasından Ankara çıktı
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
Okan Buruk'tan Sane kararı
MİYOM AMELİYATINDA ACI SON
MİYOM AMELİYATINDA ACI SON
58 kilo girdi, 74 kilo çıktı! Çarpıcı Adli Tıp raporu…
ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDETMİŞ
ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDETMİŞ
KKTC'deki feribot faciasında kahreden detay!
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
Başkan 'Yabancı olacak' demişti
ÜÇ ÇOCUK BABASI ÖLÜ BULUNDU
ÜÇ ÇOCUK BABASI ÖLÜ BULUNDU
Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
'Davutoğlu seçilmiş son Başbakan' ifadesine tepki
ENKAZIN ALTINDA 9 GÜN!
ENKAZIN ALTINDA 9 GÜN!
Gelen sesler gözyaşlarına boğdu! 2 işçi hayata tutundu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Unutkanlıkta kritik ayrım… Ne zaman hastalık belirtisi?
Unutkanlıkta kritik ayrım… Ne zaman hastalık belirtisi?
Kaydet
Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek hamle: Güney Kore'den Hürmüz hazırlığı: Asker gönderilebilir
Güney Kore'den Hürmüz hazırlığı: Asker gönderilebilir
Kaydet
Çiğli Belediyesi'ne ait kafeye silahlı saldırı!
Çiğli Belediyesi'ne ait kafeye silahlı saldırı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.