Çiğli Belediyesi'ne ait kafeye silahlı saldırı!

İzmir'de, Çiğli Belediyesine ait kafeteryaya silahla ateş açıldı. Motosikletle gelip kaçan 2 saldırgan aranıyor.

İzmir'de gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Çiğli Belediyesine ait 'Akvaryum' isimli kafeteryaya 2 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.

KAFE KAPALIYDI

Motosikletle gelen kasklı 2 kişi, kafeteryanın kapalı olduğu saatte tabancayla rastgele ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çiğli Belediyesine ait kafeye silahlı saldırı!

2 SALDIRGAN ARANIYOR

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde kasklı 2 kişinin kafeteryaya gelerek silahla rastgele ateş açması yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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