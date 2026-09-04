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Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek hamle: Güney Kore'den Hürmüz hazırlığı: Asker gönderilebilir

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Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek hamle: Güney Kore'den Hürmüz hazırlığı: Asker gönderilebilir
Fotoğraf Başlığı Orta Doğuda dengeleri değiştirecek hamle: Güney Koreden Hürmüz hazırlığı: Asker gönderilebilir

Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğini sağlama çabalarını desteklemek amacıyla bölgeye askeri unsurlar konuşlandırmaya hazırlandığı ve söz konusu sevkiyatı yıl sonundan önce gerçekleştirmeyi hedeflediği öne sürüldü. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi ise konuyla ilgili değerlendirmenin sürdüğünü doğrulayarak kesin kararın henüz verilmediğini açıkladı.

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ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artırırken, Güney Kore basını çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Seul yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğini sağlama çabalarını desteklemek amacıyla bölgeye askeri unsurlar konuşlandırmaya hazırlandığı ve söz konusu sevkiyatı yıl sonundan önce gerçekleştirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Hükümetin parlamento onayını almak için gerekli olan hukuki prosedürler üzerinde çalıştığı aktarılırken, bu ay içinde meclise bir izin tezkeresi sunulmasının planlandığı belirtildi. Güney Kore yönetiminin Hürmüz Boğazı'na deniz devriye uçağı, lojistik destek gemisi veya bir mayın tespit ve temizleme birimi gönderme seçeneklerini değerlendirdiği ve muhtemel bir katkının kapsamı ve niteliği konusunda ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerle görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Orta Doğuda dengeleri değiştirecek hamle: Güney Koreden Hürmüz hazırlığı: Asker gönderilebilir
Başlık ResmiOrta Doğuda dengeleri değiştirecek hamle: Güney Koreden Hürmüz hazırlığı: Asker gönderilebilir

"DEĞERLENDİRME SÜRÜYOR, KESİN KARAR VERİLMEDİ"

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi ise Hürmüz Boğazı'na askeri unsur konuşlandırma planı konusundaki değerlendirmelerin sürdüğünü doğrulayarak kesin kararın henüz verilmediğini açıkladı. Üst düzey bir yetkili, boğazda seyir güvenliğini sağlamaya yönelik küresel çabalara askeri anlamda katkı sağlayabileceklerini belirterek, "Somut katkılarda bulunabilmek için bu konunun Kore Yarımadası'ndaki güvenlik ihtiyaçlarımızı göz önüne alarak ve yasal prosedürlere uygun olarak değerlendirilmesi gerekir. Güvenlik ihtiyaçlarımızı tehlikeye atmayacak bir kapsamda katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz" dedi. Söz konusu yetkili, buna rağmen planın parlamento onayı aşamasına gelmediğini ve konuyla ilgili kesin bir karar alınmadığını vurguladı.

Orta Doğuda dengeleri değiştirecek hamle: Güney Koreden Hürmüz hazırlığı: Asker gönderilebilir
Başlık ResmiOrta Doğuda dengeleri değiştirecek hamle: Güney Koreden Hürmüz hazırlığı: Asker gönderilebilir

TRUMP, GÜNEY KORE İLE YAPILAN ORTAK TATBİKATLARI ELEŞTİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle ABD'nin uzun zaman önce Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlara katılmayı kabul etmiş olmasından memnun değilim" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu tatbikatların hem maliyetli olduğunun hem de bu maliyetlerin büyük kısmının ABD tarafından karşılandığının altını çizen Trump, "Bu tatbikatlar ayrıca benim görev dönemimde tehditkar olmayan ve saygılı davranan bir ülkeye (Kuzey Kore) tamamen uygunsuz ve düşmanca bir sinyal gönderiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Orta Doğuda dengeleri değiştirecek hamle: Güney Koreden Hürmüz hazırlığı: Asker gönderilebilir
Başlık ResmiOrta Doğuda dengeleri değiştirecek hamle: Güney Koreden Hürmüz hazırlığı: Asker gönderilebilir

TRUMP'TAN SEUL'A İRAN SİTEMİ

Güney Kore ve ABD'nin geçen ay bölgede gerçekleştirdiği ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na atıfta bulunan Trump, "İptal etmek için artık çok geç olduğu gerçeğine dayanarak Savunma Bakanı Pete Hegseth'e ortak askeri tatbikatların kapsamını önemli ölçüde azaltması talimatını verdim" demişti. Bu kararda Güney Kore yönetiminin ABD'ye İran savaşında destek vermemesinin etkili olduğunu ima eden Trump, "Biraz ilgisiz olsa da yakın zamanda Güney Kore Devlet Başkanı'na İran'ın nükleerden arındırılması konusunda bize katılmak isteyip istemediklerini sordum ve ‘Hayır, teşekkürler' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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